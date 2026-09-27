Angelina Jolie verkauft XXL-Villa für über vier Mio. weniger

Angelina Jolie (51) hat sich von ihrem Anwesen in Los Angeles getrennt. Beim Preis machte die Schauspielerin ordentlich Abstriche. Wie TMZ berichtet, wechselt die historische Villa im Stadtteil Los Feliz für umgerechnet etwa 21 Millionen Euro den Besitzer. Der Name des Käufers wurde bislang nicht genannt. Noch im Mai hatte der Hollywoodstar für das rund 1.020 Quadratmeter große Objekt umgerechnet circa 26,1 Millionen Euro aufgerufen. Gegenüber dem ursprünglichen Angebotspreis entspricht das einem Nachlass von umgerechnet knapp 4,5 Millionen Euro. Das Haus hat eine bewegte Geschichte: Einst gehörte es dem legendären Regisseur Cecil B. DeMille. Für Angelina war es seit 2017 der Lebensmittelpunkt. Damals bezog sie die Villa nach dem Ende ihrer Ehe mit Filmstar Brad Pitt (62).

Die Oscar-Preisträgerin ergatterte das Anwesen im Juni 2017 für umgerechnet ungefähr 21,5 Millionen Euro. Trotz des Millionenverlusts gegenüber dem zuletzt geforderten Preis liegt die nun erzielte Summe aber knapp über dem damaligen Kaufpreis. Das Haus bietet einiges: sechs Schlafzimmer, zehn Badezimmer, einen Fitnessbereich, ein Poolhaus und ein separates Gästehaus. Hinzu kommen ein Untergeschoss mit Waschküche und ein eigener Weinkeller. Nach dem Verkauf möchte Angelina einen neuen Lebensabschnitt beginnen. Denn ihre Zwillinge wurden im Juli 18 Jahre alt. Nun erhofft sich die Schauspielerin, Los Angeles hinter sich lassen zu können. Gegenüber L'Officiel erklärte sie: "Es ist das Ende einer bestimmten Zeit für mich." Auf die Frage, ob es sie nach New York ziehe, antwortete sie: "Eher außerhalb der Staaten, denke ich."

Rund um die Villa gab es ein Gerücht, das für mächtig Wirbel sorgte. Damals berichtete New York Post, dass ausgerechnet Sängerin Madonna (68) Interesse an dem Anwesen gehabt haben soll. Die Musikerin ließ sich das Haus demnach per Videotour zeigen, weil sie zu der Zeit in Griechenland ihren Geburtstag feierte. Ob es danach wirklich zu einem Angebot kam, blieb offen. Klar ist: Das Anwesen ist ein echtes Sammlerstück für Stars. Die Villa am DeMille Drive war einst im Besitz von Cecil B. DeMille. Sie liegt in der bewachten Wohnanlage Laughlin Park, hoch oben mit Blick bis zu den Hollywood Hills.

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Getty Images Angelina Jolie auf dem Cannes Film Festival 2025

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Getty Images Brad Pitt und Angelina Jolie, Januar 2015

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https://www.instagram.com/p/DcMC-OagjHT/?img_index=9 Madonna mit Geburtstagstorte an ihrem 68. Geburtstag in Griechenland 2026.