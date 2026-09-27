Unveröffentlichte Fotos: Lana Del Rey feiert Hochzeitstag

Zwei Jahre ist es her, dass sich Lana Del Rey (41) und Jeremy Dufrene das Jawort gaben. Diesen besonderen Tag lässt der Sumpftourguide nicht unbemerkt verstreichen. Auf Instagram teilt er anlässlich ihres Hochzeitstags eine ganze Reihe bislang unveröffentlichter Schnappschüsse und gewährt damit einen seltenen Blick in die sonst gut abgeschirmte Ehe mit der Sängerin. "Alles Gute zum Hochzeitstag an die schönste und kostbarste kleine Ehefrau. Ich liebe dich so sehr", schreibt er zu den Fotos. Besonders ins Auge sticht eine Aufnahme der Trauung im September 2024: Darauf trägt Lana ein weißes Kleid mit Rüschen und eine große hellblaue Schleife im Haar. Details zu ihrer Hochzeit hatten die Eheleute damals nur spärlich nach außen dringen lassen.

Die übrigen Schnappschüsse stammen von gemeinsamen Erlebnissen der vergangenen Jahre. Auf einer Aufnahme stehen Lana und ihr Mann zum Beispiel in Schutzkleidung mitten im Sumpf. Jeremy hält einen kleinen Alligator in den Händen. Ein weiteres Bild zeigt das Paar lächelnd in einem Flieger. Hinzu kommen Selfies vor einem grünen Haus, vor einer Waldkulisse und in einem Tourbus. Auf einem weiteren Foto tragen die Turteltauben Caps sowie Sonnenbrillen und Jeremy gibt seiner Liebsten einen Kuss auf die Wange. Kennengelernt hatten sich die zwei bereits 2019 in Louisiana: Damals nahm Lana an einer von Jeremys Sumpftouren teil. Fünf Jahre später folgte die Hochzeit.

Auch Lana teilte Einblicke in ihr Liebesleben. Vor etwa zwei Monaten machte die Sängerin eine Ausnahme und postete Fotos und Videos aus dem Urlaub mit Jeremy. Damals feierten sie den amerikanischen Unabhängigkeitstag am 4. Juli in Santa Monica. Besonders romantisch: In einem Clip am Pier von Santa Monica steht Jeremy hinter Lana und legt die Arme um ihre Taille. Kurz vor einem Kuss endet die Aufnahme mit dem leuchtenden Riesenrad im Hintergrund. Neben den verliebten Momenten zeigte Lana auch Privates aus dem Hotel. Zu sehen war Jeremy, wie er im Zimmer einen festlich gedeckten Tisch mit patriotisch dekorierten Speisen vorbereitete.

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Instagram / jeremy.dufrene Jeremy Dufrene und seine Frau Lana Del Rey bei ihrer Hochzeit im Jahr 2024

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Instagram / jeremy.dufrene Lana Del Rey und ihr Mann Jeremy Dufrene

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Instagram / jeremy.dufrene Jeremy Dufrene und seine Frau Lana Del Rey

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