"Nicht magersüchtig": Darum verlor Georgina Fleur zehn Kilo

Wer ein Video seiner Essgewohnheiten teilt, rechnet wohl eher mit Rezeptfragen als mit einer Ferndiagnose. Aber Letzteres passierte ausgerechnet Georgina Fleur (36): Nachdem sie vor wenigen Tagen in einem Reel ihre Routine gezeigt hatte, folgte viel Kritik zu ihrer Figur. Einige User wurden sogar beleidigend, als sie beiläufig erwähnte, sie wiege 52 Kilo bei 172 cm. Beim RTLZWEI-Wiesntisch im Münchner Käferzelt sprach die Reality-TV-Bekanntheit mit Promiflash über die heftigen Reaktionen auf ihren Gewichtsverlust. Unterstellungen von Hatern zu ihrem Gesundheitszustand wies sie entschieden zurück. "Ich bin nicht magersüchtig. Ich esse normal. Ich trinke normal", stellte Georgina im Interview klar.

Warum die Waage aktuell weniger zeigt, plauderte die Mutter einer Tochter ebenfalls gegenüber Promiflash aus. "Ich habe zehn Kilo abgenommen, weil ich bei Das große Promi-Büßen zwölf Tage nichts zu essen bekommen habe. Was soll ich machen?", erklärte Georgina schulterzuckend und ergänzte lachend: "Ja, genau. Ich kann mir das auch nicht innerhalb von drei Tagen oder von drei Monaten wieder auffressen." Das Format wird im Herbst 2026 ausgestrahlt. Neben Georgina sind auch TV-Persönlichkeiten wie Aleksandar Petrovic (35), Eike Immel (65), Marwin Klute (29) oder Cosimo Citiolo (45) in der fünften Staffel mit von der Partie.

Im Promiflash-Interview zeigt sich Georgina verletzt darüber, dass ihr Körperbild als Einladung zur Diskussion verstanden wird – und zwar in jede Richtung. "Ich finde es schon heftig. Jetzt habe ich zehn Kilo abgenommen. Wenn du zehn Kilo abnimmst, dann sagen die Leute, du bist so dünn. Du bist magersüchtig", beschwerte sie sich und ergänzte: "Wenn ich zehn Kilo drauf habe, fragt dich jeder, ob du schwanger bist. Ist schon frech. Finde ich sehr grenzüberschreitend." Sie betonte abschließend, dass es schlicht unmöglich sei, es jedem recht zu machen.

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Instagram / georginafleur.tv Georgina Fleur, Influencerin

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Instagram / georginafleur.tv Georgina Fleur, Influencerin

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Instagram / georginafleur.tv Realitystar Georgina Fleur, September 2026