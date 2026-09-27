Das arbeitete Tom Cruise vor seinem Hollywood-Durchbruch

Bevor Tom Cruise (64) in Hollywood zum gefeierten Actionstar wurde, verdiente er sein Geld mit einem denkbar bodenständigen Job. Nach seinem Umzug in die New Yorker Upper West Side arbeitete der Schauspieler als Assistent eines Hausmeisters, wie er nun in einem Interview mit Chris Connelly für "Good Morning America" verriet. Mit Glamour hatte sein Arbeitsalltag wenig zu tun: Tom reparierte Heizungen, schaufelte jeden Tag Eis und kümmerte sich darum, dass der Müll aus dem Gebäude gebracht wurde. Schon damals scheint der Schauspieler jede Aufgabe mit vollem Einsatz angegangen zu sein. Diese Einstellung begleitet ihn bis heute – sowohl bei Dreharbeiten als auch bei seinen spektakulären Stunts. Als Chris ihn fragte, ob er bereits damals "200 Prozent" gegeben habe, antwortete Tom lachend: "Das habe ich."

Seinen Drang, Probleme selbst anzupacken, beschrieb Tom im selben Gespräch ganz offen: "So bin ich. Ich kann nicht anders. Ich denke mir: 'Ich will das reparieren. Ich kümmere mich darum.'" Dass dieser Ehrgeiz bis heute anhält, zeigt sich auch bei seinen Dreharbeiten. Nach einem kompletten Drehtag flog er kurzerhand nach Los Angeles, fuhr mit dem Motorrad zum Büro von "Digger"-Regisseur Alejandro González Iñárritu (63) und arbeitete dort bis in die frühen Morgenstunden weiter. Danach war er bereits wieder für seinen nächsten Einsatz bereit. Chris wollte deshalb wissen, ob Tom tatsächlich nie etwas nur halbherzig angehe. "Ich weiß nicht, wie ich es anders machen sollte – es macht so viel Spaß, weil ich ständig dazulerne", erklärte der Hollywood-Star.

Wie groß der Tatendrang des Schauspielers tatsächlich ist, erlebte auch sein "Digger"-Kollege Riz Ahmed aus nächster Nähe. Während andere nach den Proben bereits erschöpft waren, stieg Tom noch in einen eiskalten Wassertank, um einen realistischen Stunt zu absolvieren. Sogar dorthin habe er selbst mit einem Hubschrauber fliegen wollen. "Da ist diese unermüdliche, dynamische Energie, und es ist inspirierend, in ihrer Nähe zu sein", schwärmte Riz bei "Good Morning America" von seinem Co-Star. Tom selbst denkt jedenfalls nicht ans Kürzertreten: "Es ist ein echtes Geschenk, und schon als Kind träumte ich von einem Leben, in dem ich das für den Rest meines Lebens machen kann. Jeden Tag denke ich: 'Weißt du was? Ich kann nicht kontrollieren, was passieren wird, aber ich kann kontrollieren, dass ich einfach mein Bestes gebe.'"

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Getty Images Tom Cruise bei der Warner Bros.-Präsentation während der CinemaCon in Las Vegas, wirbt für den Film "Digger"

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Getty Images Tom Cruise und Alejandro González Iñárritu bei der CinemaCon 2026 in Las Vegas

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Getty Images Riz Ahmed, Musiker