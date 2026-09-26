Nach viralem Auftritt: Céline Dions Comeback löst Kritik aus

Céline Dion (58) steht nach ihrem Bühnencomeback plötzlich heftig in der Kritik. Auslöser ist ein kurzer Clip, der unter anderem auf der Plattform X die Runde macht. Er zeigt die Sängerin bei einem ihrer laufenden Konzerte in Paris. Doch statt ihren Gesang zu feiern, bemängelten einige Nutzer ihre Stimme. Viele forderten die Musikerin sogar auf, sich endgültig von der Bühne zu verabschieden: "Ich verstehe, dass Céline Dion eine Krankheit hat, die ihre Stimme beeinträchtigt hat, aber sie hätte einfach in Rente gehen sollen, denn das ist traurig!" Célines Fans hielten aber dagegen und betonten, wie bemerkenswert es sei, dass sie trotz ihrer Erkrankung am seltenen Stiff-Person-Syndrom überhaupt wieder vor Publikum steht.

Andere Kommentare bemerkten wiederum, dass die Musikerin sich nicht mehr wie früher bewege. Weitere Social-Media-User beschrieben ihren Gesang als unsicher und tonal unstimmig. Prominente Unterstützung bekam Céline hingegen von Boy George (65): "Eine sehr gute Freundin von mir war erst letzte Woche bei Céline Dion in Paris und sie sagte, es sei außergewöhnlich gewesen. [...] Mir wurde gesagt, es sei brillant gewesen. Céline zeigt der Welt, wie man etwas unglaublich Schwieriges überwindet, und das sollten wir alle feiern. Bravo, Céline." Vor ihrer Rückkehr hatte sich die "My Heart Will Go On"-Interpretin rund sechs Jahre von der großen Bühne zurückgezogen und trat nur vereinzelt auf.

Ihre Konzertreihe in der Plénitude Arena startete am 12. September 2026. Beim Auftakt sang die Kanadierin mehr als zwei Stunden lang rund 25 Titel. Darunter befanden sich Hits wie "My Heart Will Go On", "All By Myself", "The Power of Love" oder "It's All Coming Back to Me Now". Für dieses Jahr sind insgesamt 16 Auftritte angesetzt, 2027 sollen zehn weitere Shows folgen. Ihre Diagnose hatte Céline im Dezember 2022 öffentlich gemacht. Die seltene neurologische Erkrankung kann starke Muskelsteifheit und schmerzhafte Krämpfe auslösen und beeinträchtigte bei ihr sowohl die Beweglichkeit als auch die Stimmbänder. Für ihre Rückkehr setzte sie unter anderem auf körperliche Rehabilitation, Stimmtherapie und Medikamente.

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Getty Images Céline Dion eröffnet ihre Konzertreihe in der Plenitude Arena in Nanterre bei Paris

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Getty Images Céline Dion eröffnet ihre Konzertreihe in der Plenitude Arena in Nanterre am 12. September 2026

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Getty Images Céline Dion, Juni 2024