Besondere Podcast-Einladung: Kylie Kelce läd Prinzessin Kate

Kylie Kelce (34) wünscht sich einen ganz besonderen Gast für ihren Podcast "Not Gonna Lie" – und der trägt einen royalen Titel. In ihrer aktuellen Folge richtete sich die Vierfach-Mama nämlich mit einer offenen Einladung direkt an Prinzessin Kate (44). "Prinzessin Kate, Herzogin von Cambridge, falls Sie jemals vorbeikommen und ein bisschen über Feldhockey und vielleicht Kinder plaudern möchten. Ich weiß nicht. Wir haben ein paar Dinge gemeinsam", erklärte die Ehefrau des ehemaligen NFL-Profis Jason Kelce (38), Travis Kelces (36) Bruder. Tatsächlich verbindet die beiden Frauen einiges: Sowohl die Britin als auch die Amerikanerin haben eine Familie zu managen und teilen zudem eine Leidenschaft für Feldhockey. Nachdruck verlieh Kylie ihrem Anliegen mit einem charmanten Zusatz: "Wir würden uns freuen, Sie bei uns zu haben. Kein Druck. Bitte." Ob Kate die Einladung tatsächlich annimmt, ist bislang offen.

Ausgelöst wurde Kylies Begeisterung durch einen Auftritt der Royal gemeinsam mit ihrem Mann Prinz William (44). Sie besuchten die schottische Isle of Bute und griffen dort beim Shinty zum Schläger – einer Sportart, die dem Feldhockey ähnelt. Der Podcasterin entging dabei nicht, wie selbstsicher die Prinzessin den Schläger nutzte. Kates Technik bezeichnete Kylie in "Not Gonna Lie" als "wunderschön" und "geschickt". Ihr Fazit fiel entsprechend euphorisch aus: "Prinzessin Kate hat gerade alle daran erinnert, dass sie beim Feldhockey noch immer eine absolute Chefin ist." Kylie kann dies besonders gut beurteilen – sie arbeitet selbst als Feldhockeytrainerin. Ein Gespräch zwischen den beiden Frauen müsste sich also keineswegs auf Kinder und Familienalltag beschränken, sondern könnte auch tief in die gemeinsame Sportbegeisterung eintauchen.

Ganz unwahrscheinlich wäre ein royaler Besuch im Podcast-Studio auch nicht, denn die Kelces und das britische Königshaus sind bereits miteinander verbunden. Im Juli war William sogar überraschend zu Gast im Podcast "New Heights", den Kylies Mann Jason gemeinsam mit seinem Bruder Travis Kelce betreibt. Kennengelernt hatten sich die drei bereits im Juni 2024 hinter den Kulissen von Taylor Swifts (36) "Eras Tour" – damals begleitet von den Wales-Kids Prinz George (13) und Prinzessin Charlotte (11). Travis erinnerte sich später daran, wie nervös die Brüder vor dem Aufeinandertreffen mit dem zukünftigen König Großbritanniens gewesen seien. Besonders angetan zeigte sich Jason, der mit seiner Frau vier Töchter hat, von der jungen Prinzessin : "Charlotte oder Prinzessin Charlotte war für mich trotzdem das Highlight. Ich habe ebenfalls vier Töchter, also, ich meine, sie war großartig", schwärmte er in "New Heights". William hatte seine beiden ältesten Kinder zu dem Londoner Konzert mitgenommen und ihnen backstage die Sängerin vorgestellt.

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Collage: Getty Images, Getty Images Collage: Links: Prinzessin Kate bei den Wimbledon Championships 2026, Rechts: Kylie Kelce, 2023

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Getty Images Prinzessin Kate besucht das Royal Marsden Hospital in London

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Instagram / kykelce Jason und Kylie Kelce mit ihrer Tochter, Mai 2020