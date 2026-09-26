Sylvester Stallone wurde als Teenie in Klinik angegriffen

Sylvester Stallone (80) gibt kurz vor der Veröffentlichung seiner Memoiren "The Steps" am 29. September einen erschütternden Einblick in seine Jugend. Wie der Schauspieler der New York Times erzählte, wurde er während seiner Zeit an der Devereux Manor High School in Pennsylvania für einige Wochen in einer psychiatrischen Abteilung untergebracht. Dort habe ihn ein Mitschüler, der unter dem Spitznamen Jay Bird bekannt gewesen sei, auf dem Weg zum Speisesaal in einer Toilette attackiert. "Er packte mich am Hals, griff in meine Hose und fasste mir in den Schritt", schilderte Sylvester die Situation. Den Angreifer beschreibt er als groß, kahlköpfig und meistens ohne Kleidung unterwegs. Zwei Wärter seien schließlich eingeschritten und hätten den Jugendlichen mit Lederriemen geschlagen.

Auch andere Erinnerungen an die Einrichtung belasten Sylvester bis heute. Regelverstöße wie heimliches Wegschleichen seien damals mit Aufenthalten in Bereichen bestraft worden, die Park Lodge oder "Snake Pit" genannt wurden. Dort habe der Schauspieler Schmutz und unangenehme Gerüche wahrgenommen sowie nackte, gefesselte oder sabbernde Menschen gesehen. Die abschreckenden Bedingungen sollten die Jugendlichen offenbar von weiteren Regelbrüchen abhalten. Gebrochen habe ihn das Ganze aber nicht, im Gegenteil. Dem Schulleiter habe er nach seiner Rückkehr auf dessen Frage, ob er seine Lektion gelernt habe, entgegengehalten: "Ich habe viel mehr als diese Lektion gelernt. Eine viel bessere Lektion: Ihr könnt mich nicht brechen." Sein Herz könne wie das jedes anderen Menschen gebrochen werden, erklärte er, sein Wille hingegen nicht. Ein Sprecher von Devereux sagte gegenüber der Zeitung, man respektiere Sylvesters "Recht, seine Geschichte auf seine eigene Weise zu erzählen", und bedaure jedes Trauma, an das er sich erinnere. Auf die konkreten Vorwürfe ging die Einrichtung nicht ein.

Sylvesters schwierige Anfangsjahre stehen auch im Mittelpunkt des Biopics "I Play Rocky". Darin verkörpert Anthony Ippolito (27) den jungen Schauspieler auf dessen Weg zu seinem großen Durchbruch. Zur Vorbereitung auf die Rolle traf Anthony sein Vorbild persönlich und sprach mit ihm über dessen Leben, die frühe Karriere und die Entstehung von "Rocky". Dabei erkannte Anthony eine Verbindung zwischen dem Filmstar und seiner wohl berühmtesten Figur: So wie Rocky Balboa auf der Leinwand galt auch Sylvester im echten Leben in vielerlei Hinsicht als Underdog. Die nun geschilderten Erlebnisse aus der Einrichtung geben diesem Vergleich einen sehr persönlichen Hintergrund. Nach Sylvesters eigener Aussage habe gerade die dort erfahrene Gewalt seine innere Haltung entscheidend geprägt. Für den Schauspieler entstand daraus der feste Glaube, dass andere Menschen ihn zwar verletzen, seinen Willen aber niemals brechen könnten. Diese Überzeugung bestimmte auch seinen späteren Weg als noch unbekannter Schauspieler in New York City.

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Getty Images Sylvester Stallone, Schauspieler

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Getty Images Sylvester Stallone, Schauspieler

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Imago Sylvester Stallone als Rocky Balboa in einer Szene aus "Creed II"