Wayne Carpendale teilt Worte über die "Liebe seines Lebens"

Wayne Carpendale (49) meldet sich mit einem emotionalen Clip zu Wort. Auf Instagram teilte der Schauspieler ein Video, in dem sein heutiges Ich aus dem Jahr 2026 auf seine Version aus dem Jahr 2016 trifft. Die zwei plaudern darüber, was sich in zehn Jahren alles verändert hat. Es fällt ein Satz, der aufhorchen lässt. "Es kommt jemand anderes in dein Leben", kündigt der Wayne von heute an. Als sein jüngeres Ich wissen will, wer gemeint ist, heißt es: "Die Liebe deines Lebens." Einen Namen nennt der Moderator nicht. Da diese Person im Jahr 2016 aber noch gar nicht existiert habe, ist klar, wer gemeint ist: sein Sohn Mads Carpendale (8), der im Mai 2018 auf die Welt kam.

Am Anfang des Clips reden die beiden Waynes locker über Beruf, Sport und lästige Rückenprobleme. Aber das Gespräch wird wenig später deutlich persönlicher. "Ich bin so verliebt", schwärmt das Ich aus dem Jahr 2016 und will wissen, ob "sie" in zehn Jahren noch da sei. Die Antwort des Gegenwarts-Wayne fällt knapp aus: "Ja, irgendwo." Als sein jüngeres Ich die Frau daraufhin unbedingt sehen möchte, lehnt er ab und verzieht gequält das Gesicht. Annemarie Carpendale (48) wird in dieser Szene nicht beim Namen genannt. Durch den zeitlichen Zusammenhang mit der Trennung liegt allerdings nahe, dass sich der Wortwechsel auf sie und auf Waynes derzeitige Gefühlslage bezieht.

Denn er und seine Partnerin gaben erst kürzlich das Ende ihrer Beziehung bekannt. Zum Abschluss des Videos bleibt es allerdings nicht bei den beiden Waynes. Neben den Versionen aus den Jahren 2016 und 2026 taucht plötzlich noch ein drittes Ich auf: Wayne aus dem Jahr 2036. Dieser richtet aufmunternde Worte an seine jüngeren Ausgaben: "Ich glaube, du machst das richtig gut." Mit diesem Zuspruch aus der Zukunft endet der emotionale Rückblick versöhnlich und mit einer guten Portion Zuversicht.

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Getty Images Wayne Carpendale bei einer Veranstaltung

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Instagram / annie_carpendale Annemarie Carpendale und ihr Sohn Mads, 2024

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Instagram / annie_carpendale Annemarie und Wayne Carpendale mit ihrem Sohn, 2024

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