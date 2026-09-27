Taylor Swift legt Kinderwunsch für Karriere vorerst auf Eis

Taylor Swift (36) denkt angeblich nicht daran, wegen eines Kinderwunsches beruflich kürzerzutreten. Wie Daily Mail berichtet, wollen die Sängerin und ihr Mann Travis Kelce (36) zwar irgendwann eine eigene Familie gründen, doch das muss warten. Erst im Juli 2026 haben sich die Musikerin und der Footballstar vor zahlreichen prominenten Gästen im Madison Square Garden das Jawort gegeben. Aber ihr Fokus liegt weiterhin auf neuer Musik und ihren Fans. Am Freitag erscheint demnach die Single "Patient Zero", dazu kommen die Songs "Pink Clouding", "Babylon" und "Cleveland!" als Teil von "The Life of a Showgirl: The Encore". Parallel soll Taylor bereits an einem neuen Album arbeiten und überlegen, beide Werke im Jahr 2027 im Rahmen einer Tour zum Besten zu geben. Ein Vertrauter fasst ihren Tatendrang gegenüber dem Magazin folgendermaßen zusammen: "Taylor möchte Kinder haben, aber sie ist wie eine Boxerin, die den Ring nicht verlassen kann. Sie kann die Stadien nicht aufgeben."

Zu einem eigenen Kinderwunsch äußerte sich die Musikerin in der Vergangenheit nur selten. Sie reagierte 2019 sogar abweisend auf die Frage, ob sie sich mit 30 niederlassen wolle. "Ich glaube wirklich nicht, dass Männern diese Frage gestellt würde, wenn sie 30 werden. Deshalb werde ich sie jetzt nicht beantworten", beschwerte sich die "Love Story"-Interpretin. Auch im Jahr 2014 hatte sie gegenüber InStyle Bedenken geäußert: "Ich weiß nicht, ob ich Kinder haben werde. Es ist unmöglich, sich nicht bestimmte Szenarien auszumalen und zu überlegen, wie man ihnen vermitteln würde, dass sie ein normales Leben führen, obwohl zwangsläufig schon von ihrer Geburt an fremde Männer riesige Kameras auf sie richten würden."

Inzwischen klingt das Ganze aber anders: In "Wish List" singt Taylor von ein paar Kindern, Travis sagte im Juni in seinem Podcast "New Heights" außerdem: "Ich sehe das definitiv in unserer Zukunft." Der Zeitpunkt hängt Insidern zufolge auch davon ab, wie es mit seiner Karriere bei den Kansas City Chiefs weitergeht. Unterstützung bekommt er selbstverständlich von seiner Frau. Erst vor wenigen Tagen zeigte sie das beim NFL-Spiel der Kansas City Chiefs gegen die Indianapolis Colts. In einer privaten Suite im Arrowhead Stadium verfolgte Taylor am 20. September mit Familie und Freunden, wie Travis seinen ersten Touchdown der Saison erzielte. Danach hielt es sie nicht mehr auf ihrem Platz: Sie sprang auf, jubelte Richtung Spielfeld und deutete in einem von der NFL veröffentlichten Video demonstrativ auf ihren Ring. "Das ist mein Ehemann!", rief Taylor.

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Getty Images Taylor Swift und Travis Kelce nach dem Sieg der Kansas City Chiefs, Januar 2025

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IMAGO / ZUMA Press Travis Kelce und Taylor Swift, August 2025

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Getty Images Taylor Swift und Travis Kelce, Mai 2026