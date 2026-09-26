Presley Gerber sprach vor seinem Tod über harten Modelstart

Presley Gerber (†27) empfand seinen frühen Einstieg in die Modewelt als große Überforderung. Rund drei Jahre vor seinem Tod am 20. September 2026 sprach der Sohn von Cindy Crawford (60) und Rande Gerber (64) im Podcast "Studio 22" offen über diese prägende Zeit. Als Teenager musste er sich offenbar ohne lange Vorbereitung in einer für ihn neuen Branche zurechtfinden. "Ich wurde definitiv in die Modelbranche hineingeworfen. Entweder man geht unter, oder man schwimmt. Das ist der springende Punkt. Man wird einfach hineingeworfen und muss sofort wissen, wie alles funktioniert", beschrieb Presley seine damalige Erfahrung. Eine Eingewöhnungszeit habe es für ihn nicht gegeben – stattdessen sei von Anfang an Professionalität erwartet worden.

Presley gab sein Laufstegdebüt im Juni 2016 bei der Resortshow von Moschino in Los Angeles. Kurz darauf folgten eine Kampagne für Calvin Klein und ein Auftritt für Dolce & Gabbana während der Mailänder Männermodewoche. Wie schnell sich sein Alltag danach veränderte, beschrieb er im Podcast sehr deutlich: "Ich weiß noch, dass ich innerhalb der ersten Woche nach der Vertragsunterzeichnung in New York war und die Leute Fotos von mir ohne Hemd machten." Der Wandel habe ihn mit voller Wucht getroffen. "Mein ganzes Leben veränderte sich innerhalb eines Monats, und es war eine sehr einschneidende Erfahrung, weil ich schnell erwachsen werden musste", erklärte er. Gleichzeitig musste Presley lernen, mit der neuen Aufmerksamkeit umzugehen. Dafür besuchte er nach eigener Aussage sogar einen Social-Media-Kurs. Dort sei ihm vermittelt worden, wie er öffentlich sprechen und bestimmte Fragen beantworten sollte.

Vor seiner Karriere in der Modebranche hatte Presley seine Schulzeit in Malibu verbracht. Dort war er vor allem sportlich aktiv und gehörte sowohl dem Surfteam als auch der Wasserballmannschaft seiner Schule an. Seine Eltern Cindy und Rande ermöglichten ihm ebenso wie seiner jüngeren Schwester Kaia Gerber (25) schon früh den Zugang zum Modelbusiness. Beide Geschwister standen bereits als Teenager vor der Kamera oder präsentierten Mode auf dem Laufsteg. Nach Presleys Tod rückte genau dieser frühe Karrierestart erneut in den Fokus. Die Journalistin Megyn Kelly (55) hinterfragte öffentlich die Entscheidung der Eltern, ihre Kinder schon in so jungen Jahren modeln zu lassen. Einen direkten Zusammenhang zwischen dem frühen Berufseinstieg und Presleys späteren Problemen stellte sie dabei ausdrücklich nicht her. Presley selbst hatte in seinem früheren Podcastgespräch vor allem geschildert, wie unvermittelt ihn die Abläufe, Erwartungen und öffentliche Aufmerksamkeit trafen und wie schnell er sich deshalb an die Erwachsenenwelt des Geschäfts anpassen musste.

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Getty Images Presley Walker Gerber, Januar 2026

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Agence / Bestimage USA / ActionPress Presley Gerber bei den CFDA Awards 2019

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Getty Images Kaia Gerber mit ihrem Bruder Presley und ihren Eltern Cindy Crawford und Rande Gerber, Februar 2017

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