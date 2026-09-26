Brody Jenner und Tia Blanco begrüßen ihr zweites Kind Dolly

Brody Jenner (43) und Tia Blanco haben erneut Nachwuchs begrüßt: Das Paar hat sein zweites gemeinsames Kind bekommen. Töchterchen Dolly Jane Jenner erblickte am 21. September 2026 das Licht der Welt. Die freudige Nachricht teilte der Reality-TV-Star und DJ auf Instagram mit und veröffentlichte dazu gleich mehrere Aufnahmen des Neugeborenen. In seinem Beitrag ging er auch auf den Verlauf der Entbindung ein: Diese sei zwar heftig, aber dafür schnell vorbei gewesen: "Mama und Baby sind nach einer intensiven, aber schnellen, nicht medikamentösen Geburt in perfektem Gesundheitszustand." Mit der kleinen Dolly ist die Familie nun von drei auf vier Mitglieder angewachsen und Brody darf sich offiziell als Papa von zwei Mädchen bezeichnen.

In seinem Social-Media-Beitrag plauderte Brody nicht nur den Namen seiner Tochter aus, sondern auch, dass ihr Geburtstag ein ganz besonderer ist. "Wir haben unsere kostbare Dolly Jane Jenner am Internationalen Tag des Friedens, dem 21. September 2026, willkommen geheißen", schrieb der frischgebackene Zweifachpapa. Anschließend fand er liebevolle Worte für seine Ehefrau: "Tia, ich bin so stolz auf dich. Zu sehen, wie du erneut Mutter wirst, hat mich daran erinnert, wie unglaublich du bist." Auch über sein Familienglück sprach der Halbbruder von Kylie Jenner (29) und Kendall Jenner (30) offen. "Unsere Familie bedeutet mir alles und zu sehen, wie sie von drei auf vier wächst, ist ein Gefühl, das ich nie vergessen werde", erklärte er und ergänzte stolz: "Jetzt bin ich offiziell zweifacher Mädchenpapa."

Dollys große Schwester Honey kam im Juli 2023 zur Welt und ist das erste gemeinsame Kind von Brody und Tia. Dass erneut Nachwuchs unterwegs ist, hatten die Eheleute ungefähr ein halbes Jahr vor der Geburt ebenfalls im Netz publik gemacht. Auf den traumhaften Fotos, die am Strand entstanden waren, präsentierte Tia ihren Babybauch. Ihre Tochter Honey küsste ihn sanft. Auf einer weiteren Aufnahme hielt Brody ein Ultraschallbild in die Linse und gab seiner Frau einen Kuss. Seit 2025 sind der Reality-TV-Star und die Profisurferin verheiratet.

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Instagram / brodyjenner Brody Jenner mit seiner Tochter Dolly Jane, September 2026

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Instagram / brodyjenner Brody Jenners Partnerin Tia Blanco mit ihren zwei Töchtern

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Instagram / brodyjenner Brody Jenners Partnerin Tia Blanco mit ihren zwei Töchtern