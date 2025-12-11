Tränenreich: Ende von "The Big Bang Theory" erschüttert Cast

Im Jahr 2019 kam die beliebte Sitcom The Big Bang Theory nach zwölf erfolgreichen Staffeln und insgesamt 279 Episoden zu einem überraschenden Ende. Der Grund dafür war der Ausstiegswunsch von Jim Parsons (52), der in der Serie den Wissenschaftler Sheldon Cooper verkörperte. Ohne ihren Fanliebling wollten die Serienmacher Chuck Lorre (73) und Steve Molaro die Serie nicht fortsetzen. Jim entschied sich, die beiden zunächst im kleinen Kreis zu informieren, bevor der gesamte Cast von der Entscheidung erfuhr. Als dies im Büro von Chuck geschah, war die Reaktion seiner Co-Stars laut TVLine emotional: Kaley Cuoco (40), die Penny spielte, offenbarte später, sie hätten "stundenlang geweint". Die Ankündigung hinterließ das Team schockiert und sorgte für tiefe Betroffenheit.

Die übrigen Darstellerinnen und Darsteller hatten fest mit einer weiteren Staffel gerechnet, was den plötzlichen Abschied umso schwerer machte. Kaley beschrieb das Gefühl des Moments als "beängstigend" und verglich es mit einem "zeitlupenartigen Autounfall". Auch Johnny Galecki (50), der Leonard Hofstadter spielte, war bestürzt über die Art und Weise, wie sie es erfuhren und fühlte sich vor den Kopf gestoßen, da Jim sich nicht zuerst an seine Kolleginnen und Kollegen gewandt hatte. Die angespannte Stimmung setzte sich zunächst bei den Probedurchläufen für die nächste Episode fort, bei denen kaum miteinander gesprochen wurde. Kaley soll es schwergefallen sein, Jim bei den Drehs direkt anzusehen, wie Showrunner Steve Holland verriet.

Doch schon bald kehrte der Zusammenhalt der Darsteller zurück. Beim nächsten Probedurchlauf war die harmonische Atmosphäre wiederhergestellt, und alle beschlossen, die verbleibende Zeit gemeinsam zu genießen. Statt sich auf den Abschiedsschmerz zu konzentrieren, legte der Cast seinen Ärger zur Seite und konzentrierte sich darauf, die finale Staffel mit schönen Erinnerungen abzuschließen. "Wir haben jede Minute genossen", erinnerte sich Steve. Bis heute bleibt "The Big Bang Theory" eine der erfolgreichsten Sitcoms aller Zeiten, deren Ende einen emotionalen Schlussstrich unter eine außergewöhnliche Ära setzte.

Getty Images Die Hauptdarsteller von "The Big Bang Theory" im Januar 2016

Getty Images Der "The Big Bang Theory"-Cast bei den People's Choice Awards, 2016

Jason Merritt / Getty Images Kaley Cuoco und Jim Parsons in Beverly Hills

Getty Images Kunal Nayyar, Mayim Bialik, Melissa Rauch, Jim Parsons, Simon Helberg, Kaley Cuoco, Johnny Galecki