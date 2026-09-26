Anna-Maria & Bushido tauschen nach 15 Jahren die Bettseiten

Nach 15 Jahren an der immer gleichen Stelle im Bett haben Anna-Maria Ferchichi (44) und ihr Mann Anis "Bushido" Ferchichi kurzerhand die Seiten getauscht. Über die neue Schlafordnung berichten die beiden in einer aktuellen Folge ihres RTL+-Podcasts "Im Bett mit Anna-Maria und Anis Ferchichi – der Bushido-Podcast". Demnach stieß die achtfache Mutter den ungewöhnlichen Wechsel erst vor zwei Tagen an. Sie machte ihrem Ehemann deutlich, dass sie künftig auf seiner bisherigen Seite schlafen möchte. Besonders begeistert war der Rapper davon zunächst nicht – gewehrt hat er sich am Ende trotzdem nicht lange. "Erst habe ich gesagt 'Ne'. Dann habe ich eine miese Ansage bekommen", schildert er seinen Versuch, die gewohnte Ordnung zu verteidigen. Der Tausch war damit beschlossene Sache.

Hinter Anna-Marias Wunsch stecken gleich mehrere Gründe. Einer davon ist ihre bevorzugte Schlafposition. Weil sie meist auf derselben Seite liege, habe sie morgens Abdrücke im Gesicht. Diese seien mit zunehmendem Alter länger zu sehen. Außerdem schlafe ihre Schulter in dieser Position regelmäßig ein. Doch auch Bushidos Nähe spielte bei ihrer Entscheidung eine Rolle. Drehte sich Anna-Maria auf ihrer früheren Bettseite nach links, befand sich dort direkt das Gesicht ihres Mannes. Sein Atem habe sie gestört und sich für sie so angefühlt, als würde er ihr ins Gesicht "schlabbern". Bushido wehrt sich im Podcast scherzhaft gegen diese Beschreibung: "Was heißt hier schlabbern? Als hätte ich von so einem Boxer so eine, so eine Schlabberlippe. Aber was ist denn das für ein Quatsch? Was soll denn hier schlabbern?", fragt er. Für ihn selbst hat der Wechsel ohnehin keine große Wirkung: "Es macht gar keinen Unterschied. Nur, dass du jetzt vor mir liegst und nicht hinter mir. Wir gucken beide nach links. Es macht gar keinen Unterschied."

Solche offenen Einblicke in ihr gemeinsames Schlafzimmer sind bei Anna-Maria und Bushido keine Seltenheit. In ihrem Podcast sprechen die Eheleute regelmäßig über persönliche und intime Aspekte ihrer langjährigen Beziehung. Erst vor Kurzem verrieten die beiden dort, dass die körperliche Anziehung zwischen ihnen nach wie vor groß sei – trotz 15 Jahren Beziehung, acht Kindern und eines turbulenten Familienalltags. Anna-Maria führte die anhaltende Nähe unter anderem darauf zurück, dass sie und ihr Mann in sexuellen Dingen ähnliche Interessen haben. Welche konkreten Vorlieben die beiden teilen, behielt sie jedoch für sich. Auch der Musiker beschrieb die Verbindung der beiden als etwas Besonderes und betonte, dass sie einander noch immer begehren. Auf welcher Bettseite sie schlafen, spielt dabei sicher eine untergeordnete Rolle.

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Instagram / anna_maria_ferchichi Bushido und Anna-Maria Ferchichi, Juni 2026

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Imago Anna-Maria Ferchichi und Bushido beim DSDS-Finale in den MMC-Studios in Köln, 09.05.2026

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Instagram / anna_maria_ferchichi Die Familie von Anna-Maria Ferchichi und Bushido