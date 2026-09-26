Ex-Bachelorette-Star Daniel Lotts Frühchen wieder in Klinik

Bei Daniel Lott (41) und seiner Ehefrau Eva Lott herrscht erneut große Sorge um ihren Sohn Leo: Das Baby musste in der vergangenen Nacht wieder ins Krankenhaus gebracht werden. Auf Instagram informierte die zweifache Mutter ihre Follower über die erneute Einweisung und teilte dazu ein Video aus der Einrichtung. In dem Clip hält sie unter anderem die kleine Hand ihres Jungen. Die Situation weckt bei ihr belastende Erinnerungen an Leos erste Lebensmonate: "Und alles kommt wieder hoch. All die schlimmen Momente, die wir mit unserem Frühchen bereits durchleben mussten." Eva erklärte den Grund für den Krankenhausaufenthalt: "Seine Bronchitis macht ihm wirklich zu schaffen. Er hatte wieder Sättigungsabfälle. Wir bleiben erst mal stationär ..."

Auch ihr Partner Daniel meldete sich kurz nach ein Uhr nachts bei seinen Fans. "Wieder habe ich die Eva ins Krankenhaus gefahren mit dem Leo", erzählte der frühere Die Bachelorette-Kandidat. Der Familienvater wirkte erschöpft. "Wir hoffen das Beste für uns alle und vor allem für Leo, dass er bald wieder raus kann", richtete er sich an seine Follower. Dass es immer wieder gesundheitliche Rückschläge und Klinikaufenthalte gibt, geht dem Influencer sichtlich an die Substanz. "Ich bin einfach müde, müde vom Krankenhaus. Müde von Problemen...", gab Daniel offen zu. Die zwei erhielten viel Zuspruch und liebevolle Worte von ihrer Community. Auch GZSZ-Star Chryssanthi Kavazi (37) schrieb zum Beispiel: "Ich schicke euch ganz viel Liebe und hoffe, dass es dem Kleinen schnell wieder besser geht."

Leo hatte einen denkbar schweren Start ins Leben: Nach einem Blasensprung während Evas Schwangerschaft kam der Junge im Februar 2026 per Kaiserschnitt als Frühchen zur Welt. Im Anschluss musste er mehrere Monate im Krankenhaus bleiben und wurde auf der Kinderintensivstation versorgt. Erst im Juni 2026 verließ der kleine Mann die Einrichtung. Schließlich ging es mit seinen Eltern nach Hause zu seiner Schwester. Für die Familie bedeutete das nach den langen Wochen des Bangens eine enorme Erleichterung. Seitdem hatten die Eheleute ihre treue Community regelmäßig an der Entwicklung ihres Sohnes teilhaben lassen und Einblicke in ihren Alltag mit dem Frühchen gegeben.

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Instagram / ivy.zlr Eva und Daniel Lott mit ihrem Sohn Leo

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Instagram / ivy.zlr Die Hände von Eva Lott und ihrem Baby Leo, September 2026

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