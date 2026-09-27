GZSZ-Hochzeit von Philip und Jessica wackelt wegen John

Achtung, Spoiler! Bei Gute Zeiten, schlechte Zeiten wird geheiratet: Philip, gespielt von Jörn Schlönvoigt (40), und Nina Ensmanns Figur Jessica treten jetzt tatsächlich vor den Traualtar. Nach Trennung, Liebeschaos und so manchem Zweifel fanden die beiden nun doch wieder zusammen, wie RTL berichtet. Die ersten Bilder von ihrem großen Tag zeigen ein strahlendes Brautpaar – doch bis zum Jawort läuft nicht alles nach Plan. Denn ausgerechnet die Person, die Philip bei seiner Hochzeit unbedingt an seiner Seite haben möchte, könnte am Ende fehlen: sein Bruder John, gespielt von Felix von Jascheroff (44).

Dabei sah es lange überhaupt nicht danach aus, als würden Philip und Jessica tatsächlich gemeinsam vor den Altar treten. Jessica beendete die Beziehung, Philip kehrte nach London zurück und selbst der Verlobungsring schien zwischenzeitlich unter keinem guten Stern zu stehen. Doch nun bekommt ihre Liebe eine neue Chance und Philip möchte offenbar keine weitere Zeit verlieren: Er will Jessica spontan das Jawort geben und damit endgültig Nägel mit Köpfen machen. Nur John hat zunächst andere Sorgen. Als Vater von Benni steckt er selbst mitten in Problemen und geht seinem Bruder deshalb nach dessen Rückkehr aus dem Weg. Ob sich die beiden noch rechtzeitig aussprechen und John es zur Hochzeit schafft, bleibt offen.

Für Jessica hält der neue Anlauf mit Philip schließlich ein echtes Happy End bereit und führt gleichzeitig zu einem großen Abschied: Nach vier Jahren verlässt Nina Ensmann "GZSZ" und verabschiedet sich von ihrer Rolle Jessica. Für ihre Figur endet die Geschichte jedoch glücklich: Jessica zieht nach London, um dort in einem Krankenhaus zu arbeiten, und wagt gemeinsam mit ihrem Ehemann einen Neuanfang. Nina selbst fällt der Abschied deutlich schwerer. "Es ist wahnsinnig schwer. Aber nach vier Jahren folgt jetzt eine andere und tolle Zeit", erklärte sie kürzlich gegenüber RTL. Ihre letzte Folge ist am 1. Oktober bei RTL zu sehen und bereits jetzt bei RTL+ abrufbar.

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RTL/Rolf Baumgartner Philip und Jessica geben sich das Jawort

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RTL Felix von Jascheroff als John bei GZSZ

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Getty Images Nina Ensmann bei den Bunte New Faces Awards 2023