Brad Pitt rührt mit seinem Hunde-Liebesbekenntnis zu Tränen

Brad Pitt (62) zeigt sich von seiner gefühlvollen Seite: Anlässlich seines neuen Films "Eiserne Wildnis – Heart of the Beast" sprach der Schauspieler über die besondere Rolle, die Hunde in seinem Leben einnehmen. Wie Bild berichtet, schwärmte er vor allem von der Begrüßung nach einem langen, anstrengenden Tag. "Dann steht dein Hund da, macht seinen kleinen Freudentanz und ist so glücklich, dich zu sehen", beschrieb der Hollywoodstar. Diese bedingungslose Zuneigung sei für ihn manchmal fast zu viel des Guten. "Das habe ich eigentlich gar nicht verdient", gestand er. Genau diese Verbindung zwischen Mensch und Tier steht auch im Zentrum seines neuen Films. Brad spielt darin den traumatisierten Ex-Elitesoldaten James Belmont, der nach einem Absturz in der Wildnis Alaskas gemeinsam mit seinem früheren Arbeitshund Odin ums Überleben kämpft. Schon beim Lesen des Drehbuchs sei der Schauspieler so ergriffen gewesen, dass ihm die Tränen kamen. Er habe das Skript daraufhin ein zweites Mal gelesen, um sicherzugehen, dass die Geschichte ihn tatsächlich so sehr berührt.

Für Brad sind die Vierbeiner weit mehr als bloße Haustiere. "Unsere Hunde sind Geschenke", fasste er es gegenüber dem Portal zusammen. Sie würden bedingungslos lieben, Freude in den Alltag bringen und dafür sorgen, dass sich Menschen weniger allein fühlen. Seine Zuneigung zu den Tieren reicht weit zurück: Sein allererster Hund hörte auf den Namen Quiche Lorraine – benannt nach dem Song "Quiche Lorraine" der Band The B-52's. Auch ein späterer Vierbeiner sei ihm in einer schwierigen Lebensphase eine große Stütze gewesen. "Allein, dass er da war, bedeutete mir unglaublich viel", erinnerte er sich.

Der Schauspieler setzt aber nicht nur auf tierische Liebe, sondern umgibt sich auch gern mit engen, langjährigen Vertrauten. Seine Managerin Cynthia Pett-Dante begleitet ihn bereits seit Jahrzehnten, Visagistin Jean Black gehört seit den 1990er-Jahren zu seinem näheren Umfeld. Bei wichtigen Terminen und Reisen ist zudem häufig seine Partnerin Ines (33) De Ramon dabei. Kürzlich zeigten sich der Filmstar und die 33-jährige Unternehmerin beim Filmfestival im spanischen San Sebastián besonders innig. Zur Vorführung von "Heart of the Beast" schritten sie Hand in Hand über den roten Teppich. Das Paar posierte für die Fotografen, stand eng beieinander und tauschte dabei verliebte Blicke aus.

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Getty Images Brad Pitt bei der Europa-Premiere von "F1: The Movie" in London

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Imago Brad Pitt in "Heart of the Beast" mit seinem Kampfhund in der Wildnis Alaskas

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Imago Szene aus "Heart of the Beast" mit einem Special-Forces-Soldaten und seinem Diensthund in der Wildnis Alaskas

Imago Ines De Ramon und Brad Pitt beim Filmfestival in San Sebastián

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