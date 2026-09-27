"Monster": Staffel vier bleibt hinter den Erwartungen zurück

Die vierte Staffel der Netflix-Anthologieserie "Monster" widmet sich dem Fall Lizzie Borden – und steht aktuell zwar auf Platz eins der Seriencharts, kann aber nicht an die Erfolge der Vorgänger anknüpfen. In ihrer ersten Woche auf der Streamingplattform kam die neue Ausgabe auf 12,1 Millionen Views. Im internen Vergleich der "Monster"-Reihe landet die Lizzie-Borden-Staffel damit auf dem letzten Platz – wenn auch nur knapp. "Monster: Die Geschichte von Lyle und Erik Menendez" kam 2024 auf 12,3 Millionen Views, "Monster: Die Geschichte von Ed Gein" schaffte 2025 immerhin 12,2 Millionen. Die Abrufzahlen sind also von Staffel zu Staffel leicht gesunken, während der Abstand zum Auftakt über Jeffrey Dahmer besonders deutlich ausfällt. Ganz direkt vergleichbar sind die Werte allerdings nicht: Die Dahmer-Staffel erschien an einem Mittwoch und hatte somit mehr Zeit, Views für die erste Auswertungswoche zu sammeln. Die Menendez-Brüder und Lizzie Borden starteten jeweils an einem Donnerstag, Ed Gein sogar erst freitags.

Noch größer fällt der Abstand zu einem anderen Netflix-Zugpferd aus: Die ersten beiden Staffeln von Wednesday erzielten laut Variety jeweils rund 50 Millionen Views in ihrer jeweiligen Startwoche. Die Geschichte rund um Lizzie, die 1892 wegen des Mordes an ihrem Vater und ihrer Stiefmutter angeklagt und später freigesprochen wurde, bleibt damit deutlich hinter den größten Hits des Streamingdienstes zurück. Auch andere Netflix-Produktionen liegen deutlich vorne: Die vierte Staffel von Bridgerton startete mit 37,5 Millionen Views.

Hinter "Monster" stecken die Serienmacher Ryan Murphy (60) und Ian Brennan. Die Anthologieserie widmet sich dabei in jeder Staffel einem bekannten US-amerikanischen Kriminalfall und rückt die daran beteiligten Personen in den Mittelpunkt. Staffel eins drehte sich um Serienmörder Jeffrey Dahmer, es folgten die Brüder Lyle (58) und Erik Menendez (55), die ihre Eltern erschossen hatten, sowie der Mörder Ed Gein. Lizzie Borden ist in der vierten Staffel im Fokus. Ob Netflix eine fünfte Staffel in Auftrag gibt, ist bislang nicht bekannt. Die aktuellen Zahlen sind im direkten Vergleich mit den vorherigen Ausgaben kein echter Flop – doch an das Rekordhoch der Anfänge kommt die Serie nicht mehr heran.

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Imago Ella Beatty als Lizzie Borden und Scarlett DeMeo als Sarah Borden in "Monster: The Lizzie Borden Story" (Episode 405)

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Getty Images Ian Brennan und Ryan Murphy, August 2010

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Imago Ella Beatty als Lizzie Borden und Vicky Krieps als Maggie Sullivan in "Monster: The Lizzie Borden Story", Folge 408 (2026)

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