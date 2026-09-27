Julie Bowen schwärmt von geheimnisvollem neuem Freund

Julie Bowen (56) hat offenbar wieder Schmetterlinge im Bauch! Bei den Step Up Annual Inspiration Awards 2026 in Los Angeles plauderte die Schauspielerin jetzt über ihre neue Liebe. Gegenüber People schwärmte die Modern Family-Darstellerin: "Ich habe einen wunderbaren Freund." Wer genau hinter dieser neuen Liebe steckt, behält die dreifache Mutter allerdings vorerst für sich. Einen Namen nannte sie nicht, und auch sonst hält sie ihren Partner bewusst aus dem Rampenlicht. Dafür verriet sie zumindest, was sie an ihm besonders schätzt: Er sei "klug und lustig". Seit wann die beiden ein Paar sind, bleibt dagegen ihr kleines Geheimnis.

Damit hat Julie auch gleich verraten, worauf es ihr bei der Partnerwahl ankommt. Intelligenz und Humor stehen bei der Schauspielerin offenbar ganz oben auf der Liste. "Ich brauche jemanden, der klug und lustig ist. Das sind die beiden Eigenschaften, auf die ich bei einem Partner achte", erklärte sie laut Just Jared. Beim Aussehen ist sie dagegen deutlich entspannter: "Mir ist egal, wie Menschen aussehen – obwohl er zufällig gut aussieht", scherzte Julie. Anschließend betonte sie: "Aber mir ist egal, wie Menschen aussehen. Ich mag den Verstand."

Mit ihrer Rolle als Claire Dunphy in "Modern Family" wurde Julie Bowen weltweit bekannt. Über elf Staffeln hinweg spielte sie die Mutter der Dunphy-Familie und wurde damit zu einem festen Gesicht der beliebten Comedyserie. Auch privat hat Julie eine Familie gegründet: Die Schauspielerin war zuvor 13 Jahre lang mit Scott Phillips verheiratet. 2017 trennte sich das Paar, 2018 stand die Ehe dann endgültig vor dem Aus und die beiden ließen sich scheiden. Gemeinsam haben die beiden drei Söhne: Oliver sowie die Zwillinge Gustav und John. Nun scheint Julie nach dem Ehe-Aus auch in der Liebe wieder ihr Glück gefunden zu haben.

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Getty Images Julie Bowen bei der Premiere von "Happy Gilmore 2" in New York

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Getty Images Julie Bowen, Schauspielerin

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Getty Images Scott Phillips und Julie Bowen im September 2016