So lernten sich Lili Reinhart und Freund Jack Martin kennen

Dass sich Liebesgeschichten heutzutage sogar auf TikTok anbahnen, zeigen Lili Reinhart (30) und Jack Martin. Die Schauspielerin und der TikTok-Star sind seit Anfang 2023 ein Paar – und dass sie sich überhaupt gefunden haben, verdanken sie ausgerechnet dieser Plattform. Der Comedian hatte dort einen Clip hochgeladen, in dem er sich über Lilis Erfolgsserie Riverdale lustig machte. Und exakt dieses Video sorgte dafür, dass die beiden aufeinander aufmerksam wurden, sich gegenseitig folgten und sich näher kamen. Aus dem ersten Date wurde prompt ein ganzes gemeinsames Wochenende, danach entwickelte sich alles sehr schnell. In der "The Drew Barrymore Show" fasste Lili den ungewöhnlichen Beginn ihrer Beziehung mit einem Satz zusammen: "Ich habe 'den Mann' auf TikTok kennengelernt. Ja, das habe ich." Den ersten Schritt machte jedoch die Schauspielerin selbst.

"Er hat ein Video gemacht, in dem er sich scherzhaft über 'Riverdale' lustig gemacht hat. Also folgten wir einander, und dann habe ich ihm eines Tages einfach eine Direktnachricht geschickt", schilderte die Schauspielerin. Dass sie den ersten Schritt machte, war für sie dabei nichts Neues: "In meinen Zwanzigern war ich normalerweise diejenige, die den ersten Schritt gemacht hat." Das anschließende Treffen verlief ebenfalls außergewöhnlich. "Wir hatten unser erstes Date, und es dauerte ein ganzes Wochenende. Wirklich", erzählte Lili. Das erste Liebesgeständnis fiel zwar noch nicht an diesem Wochenende, ließ aber nicht lange auf sich warten. Öffentlich gesichtet wurde das Paar erstmals im April 2023, als die beiden turtelnd in Los Angeles unterwegs waren. Seitdem halten sie ihre Beziehung weitgehend aus dem Rampenlicht heraus.

Jack sei sehr schnell zu ihrem besten Freund geworden – und das ist er bis heute. Ganz ohne Hürden läuft die Beziehung aber leider nicht: Wegen ihrer jeweiligen Projekte müssen die beiden immer wieder längere Trennungen überstehen. Dreht nur einer von ihnen, besuchen sie sich gegenseitig am Set. Sind beide gleichzeitig beschäftigt, überbrücken sie die Distanz, bis wieder gemeinsame Zeit möglich ist. Bekannt wurde ihr Freund zunächst mit Comedyvideos, inzwischen steht er auch als Schauspieler vor der Kamera und spielte unter anderem Josh Harris in der NBC-Serie "La Brea". Vor Jack war die Schauspielerin unter anderem mit ihrem "Riverdale"-Kollegen Cole Sprouse (34) liiert.

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Getty Images Lili Reinhart, GLAAD Media Awards im Beverly Hilton in Beverly Hills

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Instagram / lilireinhart Lili Reinhart mit ihrem Freund Jack Martin in Paris

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Getty Images Lili Reinhart und Cole Sprouse im März 2019