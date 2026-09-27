Florian Silbereisen verrät seinen Umgang mit dem Fan-Ansturm

Zum Start des diesjährigen Oktoberfests ließ sich Florian Silbereisen (45) die Münchner Wiesn traditionell nicht entgehen. Wie die Münchner Abendzeitung berichtet, dauerte es nicht lange, bis der Schlagerstar im Festzelt entdeckt wurde – und damit begann für ihn ein Marathon aus Selfies und Autogrammen. Als eines der bekanntesten Gesichter der Branche zog der Moderator und Sänger die Blicke zahlreicher Besucher auf sich. Die Freude am Wiesn-Besuch ließ er sich vom Ansturm aber nicht nehmen. Das große Interesse an seiner Person nimmt Florian sogar ausgesprochen gelassen hin. Fotos mit Fans und kurze Gespräche zwischen Bierbänken gehören für ihn einfach zum Beruf dazu – Genervtheit lässt der Schlagerstar nicht erkennen. "Natürlich macht man viele Fotos. Aber es wäre ja auch schade, wenn das keiner mehr mit mir machen wollen würde", stellte er klar.

Interessant ist dabei seine persönliche Beobachtung: Draußen auf dem Festgelände kann er sich vergleichsweise unbehelligt bewegen, im Zelt hingegen ändert sich die Situation schlagartig, sobald ihn ein Gast erkennt. "Lustigerweise ist es draußen, wenn man ein bisschen herumläuft, sogar viel entspannter", erklärte der Entertainer der Zeitung. Im Zelt gelte dagegen: "Einer entdeckt dich, und dann geht's los." Neben den vielen Erinnerungsbildern mit Besuchern hatte Florian bei seinem Wiesn-Besuch aber auch noch ein besonderes Ereignis auf dem Programm: Er verfolgte den ersten Anstich von Münchens Oberbürgermeister Dominik Krause mit. Über dessen Premiere fand der Moderator gegenüber dem Blatt anschließend lobende Worte.

Neben dem Umgang mit seinen Fans hat der Schlagerstar noch eine weitere Strategie für lange Tage auf dem Oktoberfest entwickelt – und zwar beim Bier. Seine Regel lautet: "nur die Erste und die Letzte", wie er laut Schlager.de verriet. Das bedeutet konkret: Ganz zu Beginn trinkt Florian eine Maß, die zweite gibt es dann erst ganz zum Schluss. Dazwischen gibt es ganz viel Wasser für den Entertainer. Der Grund liegt auf der Hand: Das Festbier auf dem Oktoberfest ist deutlich stärker als gewöhnliches Bier. Auf diese Weise bleibt Florian also auch nach vielen Stunden im Festzelt fit für Selfies mit Fans und insbesondere für den Tag danach – denn da ruft meist wieder die Arbeit. Das Oktoberfest zieht jedes Jahr Millionen Besucher aus aller Welt auf die Theresienwiese – und damit regelmäßig auch prominente Gäste aus der Musik- und Fernsehbranche.

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Imago Florian Silbereisen beim Silvester-Schlagerboom 2026 in München

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Getty Images Tanja May, Florian Silbereisen, Lisa-Marie Friedle und DJ Ötzi stoßen am ersten Wiesn-Tag 2026 mit Maßkrügen an

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Imago Florian Silbereisen bei den "Schlagerchampions" 2026 im Velodrom