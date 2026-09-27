Lady Gaga hielt Babynews selbst vor engstem Kreis geheim

Lady Gaga (40) soll die Geburt ihrer Tochter so strikt geheim gehalten haben, dass offenbar selbst Menschen aus ihrem engsten Umfeld nichts davon mitbekamen. Wie Page Six berichtet, erfuhren enge Vertraute der Sängerin erst aus den Medien und damit zeitgleich mit der Öffentlichkeit von dem Nachwuchs. "Fast niemand wusste Bescheid. Nicht einmal ihre engsten Vertrauten", betont ein Insider gegenüber dem Portal. Gemeinsam mit ihrem Verlobten Michael Polansky und dem Baby soll sich die Musikerin weitgehend zurückgezogen haben und derzeit viel Zeit in Nordkalifornien verbringen. In ihrer neuen Rolle scheint sie völlig aufzugehen: "Sie liebt es, Mutter zu sein. Sie wollte diese großen Tourneen machen, und ich denke, jetzt ist sie zumindest für eine sehr lange Zeit mit dem Auftreten fertig. Sie will jetzt einfach Mutter sein", heißt es weiter.

Eine mit der Musikerin befreundete Person soll ebenfalls erst durch Page Six von der Geburt erfahren haben. Sie nimmt Lady Gaga die ungewöhnliche Geheimhaltung jedoch nicht übel – im Gegenteil: Sie freut sich für ihre Freundin und respektiert, dass diese die Neuigkeiten zunächst für sich behalten wollte. Seit dem Ende ihrer "Mayhem"-Tour im April habe sich die Sängerin ohnehin weitgehend aus der Öffentlichkeit zurückgezogen. Dass sie und Michael ihrer Familie bewusst einen geschützten Raum geschaffen haben, findet der Freund bemerkenswert: "Es ist unglaublich. Ich freue mich so für sie und bin froh, dass sie ihre Tochter geheim gehalten haben. Es ist etwas Gutes für sie, mit ihrem Partner Geheimnisse haben zu können. Sie haben eine wunderbare Liebesblase, die sie umgibt. Es scheint ein wirklich sicherer Ort für sie zu sein." Der Insider steht sowohl hinter der Beziehung als auch hinter Lady Gagas Versuch, sich ein Stück Normalität zu bewahren. Eine weitere Quelle bezeichnet den Unternehmer als einen "wirklich netten, normalen Kerl". Auf eine Anfrage des Portals reagierte ein Sprecher der Sängerin zunächst nicht.

Seit 2020 sind Lady Gaga und Michael offiziell ein Paar, 2024 verlobten sich die beiden. Schon zu diesem Zeitpunkt sollen die beiden versucht haben, eine Familie zu gründen. Laut der Geburtsurkunde, die TMZ vorliegt, wurde ihre Tochter Rose Bean am 9. Juni um 23:19 Uhr in Los Angeles geboren. Dem Bericht zufolge trug eine Leihmutter das Mädchen aus. Erst am 11. September wurde öffentlich bekannt, dass die Sängerin und der Unternehmer erstmals Eltern geworden sind. Die beiden Vornamen ihrer Tochter sind eng mit Lady Gagas Leben verbunden: In dem Film "A Star Is Born" sang sie "La Vie en rose". Ihr Song "Born This Way" soll wiederum vom Aktivisten Carl Bean inspiriert worden sein.

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Getty Images Lady Gaga bei den 68. Grammy Awards in Los Angeles, 1. Februar 2026

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Getty Images Lady Gaga und Michael Polansky, September 2024

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Instagram / ladygaga Lady Gaga und ihr Verlobter Michael, September 2025