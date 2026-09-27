Netflix stoppt Gary-Glitter-Doku wegen neuer Informationen

Kurz vor dem geplanten Start hat Netflix die Veröffentlichung der dreiteiligen Dokuserie "Hunting Gary Glitter" gestoppt. Die Produktion über den früheren britischen Popstar Gary Glitter (82), der mit bürgerlichem Namen Paul Francis Gadd heißt, sollte eigentlich am 14. Oktober erscheinen. Wie Deadline berichtet, beruft sich der Streamingdienst auf neue rechtliche Informationen, die dem Unternehmen erst vor Kurzem bekannt geworden seien. Worum es sich dabei genau handelt, teilte Netflix nicht mit. Auch einen neuen Veröffentlichungstermin gibt es bislang nicht. Der Anbieter erklärte lediglich, ein Update geben zu wollen, sobald weitere Angaben möglich seien.

In einem Statement gegenüber Deadline heißt es: "Wir haben die Entscheidung getroffen, die Veröffentlichung von "Hunting Gary Glitter" (ursprünglich für den 14. Oktober vorgesehen) zu pausieren. Dies folgt auf neue rechtliche Informationen, von denen wir kürzlich erfahren haben. Zum jetzigen Zeitpunkt können wir keine weiteren Details mitteilen, aber wir werden ein Update geben, sobald wir dazu in der Lage sind." Erst in der vergangenen Woche hatte Netflix einen Trailer zu dem Projekt veröffentlicht. Produziert wurde die Dokumentation von Voltage TV. In drei Teilen sollte die Geschichte rund um Gary Glitter nachgezeichnet werden – darunter auch, wie Journalisten dem Musiker über Jahre hinweg folgten. Zudem kommen Betroffene zu Wort. Thematisiert werden sollte unter anderem seine Verurteilung im Jahr 1997, seine Zeit auf der Flucht und seine spätere Haft.

Die Verschiebung erfolgt zu einem Zeitpunkt, an dem Gary Glitter erneut vor Gericht steht. Der Musiker wurde per Videoschalte aus dem Gefängnis zu einem Londoner Gericht zugeschaltet und bekannte sich in acht Anklagepunkten nicht schuldig. In dem Verfahren geht es um mutmaßliche Sexualstraftaten an einem Mädchen, das zum fraglichen Zeitpunkt zwischen acht und elf Jahre alt gewesen sein soll. Der Prozess soll im kommenden Jahr stattfinden. Gary Glitter feierte vor allem in den 1970er- und 1980er-Jahren große Charterfolge. Bereits 1999 wurde er verurteilt, weil er Darstellungen sexuellen Kindesmissbrauchs heruntergeladen hatte. In den Jahren danach folgten weitere Verurteilungen. Wegen anderer Straftaten befindet er sich derzeit bereits in Haft.

Anzeige Anzeige

Imago Gary Glitter (Paul Gadd) auf einem von der Metropolitan Police veröffentlichten Foto, London, 27. Februar 2015

Anzeige Anzeige

Imago Garry Glitter bei einem Auftritt, circa 1974

Anzeige Anzeige

Getty Images Gary Glitter, Januar 2015

Anzeige