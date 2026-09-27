Ehrlich: "Love Island VIP"-Rafi hat TV-Gage gar nicht nötig

Rafael Neugart (31) gehört zu den Kandidaten der neuen Staffel Love Island VIP. Im Promiflash-Interview stellte er allerdings direkt klar, dass ihn nicht der Blick aufs Konto in die Villa getrieben hat. Seit über 14 Jahren hat sich der Influencer ein berufliches Standbein aufgebaut – auf die TV-Gage ist er nach eigener Aussage schlichtweg nicht angewiesen. Was ihn dann gereizt hat? Ganz einfach: das eigene Liebesglück. "Ich habe es nicht fürs Geld gemacht, nicht für die Show, sondern für mein privates Glück, was ich da finden wollte. Und zufällig waren ein paar Kameras dabei", erklärte er.

Seine finanzielle Unabhängigkeit gibt Rafael vor allem eines: die Freiheit, auch einmal Nein sagen zu können. "Ja, also ich habe das Glück, und damit auch das Selbstbewusstsein, in den letzten 14 Jahren mir ein Standbein aufzustellen, wo ich nicht auf die Gage angewiesen bin", berichtete der Social-Media-Star im Promiflash-Interview. Weiter sagte er: "Das soll jetzt nicht falsch rüberkommen, aber es ist ein Riesenvorteil, weil ich dadurch sehr wählerisch sein kann und eben solche Formate wie zum Beispiel 'Love Island' einfach aus privatem Interesse auch mache. Mit einer Ehrlichkeit dahinter, weil ich einfach Bock drauf hab."

Für Rafael ist "Love Island VIP" der erste Ausflug ins Reality-TV. Bekannt wurde er zuvor vor allem im Netz, wo er sich als YouTuber und Social-Media-Star eine große Reichweite aufbaute. Privat ist er zudem eng mit Julian Claßen (33) befreundet und trägt in dessen Umfeld sogar den liebevollen Spitznamen "Onkel Rafi", wie Julian in seiner Instagram-Story verriet. Entsprechend begeistert reagierten Julian und seine Verlobte Palina Miner, als Rafael seine Teilnahme an der Kuppelshow öffentlich machte. Die beiden ließen keinen Zweifel daran, dass sie die Erlebnisse ihres Freundes in der Villa genau verfolgen und anschließend gemeinsam mit ihm besprechen wollen.

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RTLZWEI YouTuber Rafael Neugart, "Love Island VIP"-Kandidat im Jahr 2026

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Instagram / rafaelneugart Rafael Neugart, Influencer

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Instagram / palinamin Palina und Julian Claßen, Influencer