Amanda Seyfried zeigt sich erstmals nach Trennung in Paris

Amanda Seyfried (40) hat sich erstmals wieder in der Öffentlichkeit gezeigt, seit sie und Thomas Sadoski (50) ihre Trennung publik gemacht haben. Die Schauspielerin besuchte am Montagabend im Rahmen der Pariser Modewoche das glamouröse Dinner von Tiffany & M.A.D. und zog dort in einem eleganten, trägerlosen schwarzen Kleid alle Blicke auf sich. Von Herzschmerz war der 40-Jährigen dabei nichts anzumerken. Ganz im Gegenteil: In der französischen Hauptstadt traf sie auf zahlreiche prominente Gäste. Unter anderem waren Anya Taylor-Joy (30), Rosie Huntington-Whiteley (39), Cynthia Erivo (39), Diane Kruger (50) und Adria Arjona (34) bei dem Abend dabei. Während des Dinners wurde Amanda im angeregten Gespräch mit Anya abgelichtet. Gemeinsam mit Adria posierte die Mamma Mia!-Darstellerin außerdem für die Fotografen.

Amandas Auftritt kommt nur wenige Wochen, nachdem die Trennung öffentlich wurde: Anfang September hatten sie und Thomas ihr Ehe-Aus in einem Statement gegenüber People bestätigt. "Wir sind schon seit einer Weile getrennt, und es hat sich als der richtige Schritt für uns und unsere Familie erwiesen. Wir werden einander für immer haben – und das ist gut", hieß es darin. Wie lange die beiden schon getrennte Wege gehen, ist allerdings nicht bekannt.

Kennengelernt hatten sich Amanda und Thomas im Jahr 2015 bei der gemeinsamen Arbeit an dem Off-Broadway-Stück "The Way We Get By". Sie waren neun Jahre lang verheiratet, aus ihrer Beziehung stammen zwei Kinder: Tochter Nina ist neun Jahre alt, Sohn Thomas sechs. Ihr letzter gemeinsamer Auftritt fand im Januar bei einer Feier zu Amandas Golden-Globe-Nominierung für "The Testament of Ann Lee" im Chateau Marmont in Los Angeles statt.

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Getty Images Amanda Seyfried bei der Premiere von "The Life and Deaths of Wilson Shedd" beim TIFF 2026 in Toronto

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Getty Images Amanda Seyfried und Adria Arjona bei der Tiffany & Co. Jean Schlumberger Präsentation im Musée des Arts Décoratifs in Paris

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Getty Images Amanda Seyfried und Thomas Sadoski bei der Premiere von Apple TV+ "The Crowded Room" im MoMA in New York City, 1. Juni 2023