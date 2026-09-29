Wütend wegen Harry: Prinzessin Kate mahnt William zur Ruhe

Im royalen Familienstreit soll Prinzessin Kate (44) derzeit die Rolle der Vermittlerin übernehmen. Ein Insider behauptet gegenüber Woman's Day Australia, die Prinzessin von Wales versuche, ihren Ehemann Prinz William (44) zu beruhigen. Sie wolle verhindern, dass dessen Wut die beiden noch tiefer in die Auseinandersetzung mit Prinz Harry (42) und Earl Spencer hineinzieht. Deshalb ermuntere sie ihn, sich an der besonnenen Haltung von König Charles (77) zu orientieren. Ihr Hauptanliegen sei dem Bericht zufolge allerdings keine schnelle Versöhnung mit Harry, sondern der Schutz der Monarchie und ein würdevolles Auftreten des Thronfolgerpaares. "Sie sagt, sie dürfen nicht in dieses hässliche Chaos hineingezogen werden, sie müssen sich weiterhin darauf konzentrieren, die Krone zu schützen und würdevolle Repräsentanten zu bleiben", zitiert das Magazin die Quelle. Kate versuche deshalb, "alles in ihrer Macht Stehende zu tun, um William zu helfen, sich zu beruhigen".

William soll wegen der Sorge um Charles, um die Zukunft der Monarchie und um Harrys mögliche nächste Schritte stark unter Druck stehen. "William ist derzeit ein Mann am Rande seiner Belastungsgrenze, man kann praktisch sehen, wie der Stress von ihm ausgeht, es ist schrecklich", schildert der Insider gegenüber Woman's Day Australia. Zusätzlich soll ihn das Buch seines Onkels Earl Spencer erzürnen. Darin behauptet Prinzessin Dianas (†36) Bruder, Charles habe kurz nach ihrem Tod 1997 in einem hitzigen Telefonat geäußert, sie werde bald vergessen sein. Der Buckingham-Palast wies diese Darstellung öffentlich zurück. Besonders Harrys enger Draht zu seinem Onkel soll William aufbringen – er sehe darin laut dem Insider eine Allianz und bezeichne die beiden deshalb als Verräter.

Das Verhältnis zwischen Prinz William und Prinz Harry gilt weiterhin als schlecht. Seit etwa zwei Jahren soll zwischen den beiden Brüdern kein Kontakt mehr bestehen, zu einer öffentlichen Versöhnung kam es bislang nicht. Während Charles angeblich auf eine emotionale Annäherung an seinen jüngeren Sohn und seine Enkel hofft, soll William die Distanz wahren. Auch Kates Rolle verschärft offenbar die Spannungen. Royal-Autor Robert Jobson erklärte zuletzt, William könne Kritik an seiner eigenen Person hinnehmen, ziehe jedoch eine klare Grenze, sobald Harry seine Frau öffentlich thematisiere. Besonders störe ihn demnach, dass Kate auf die Schilderungen ihres Schwagers nicht direkt reagieren könne.

Anzeige Anzeige

Getty Images 2017: Prinzessin Kate, damals Duchess of Cambridge, Prinz William und Prinz Harry gehen mit Regenschirmen im Sunken Garden des Kensington Palace, der

Anzeige Anzeige

ActionPress / George Rogers Prinzessin Kate und Prinz Harry, 2019

Anzeige Anzeige

Getty Images Prinz William und Kate besuchen die Anchor Tavern Pub & Hub in Port Bannatyne auf der Isle of Bute