Amanda Seyfried macht Schluss mit ihrem Leben in Hollywood

Amanda Seyfried (40) scheint ihr Kapitel in Hollywood nun endgültig abschließen zu wollen: Mitten in der laufenden Scheidung von Thomas Sadoski (50) steht auch ihr langjähriges Zuhause in Los Angeles offiziell zum Verkauf. Wie Us Weekly berichtet, wurde das Anwesen bereits wenige Wochen vor der Bekanntgabe des Ehe-Aus auf den Markt gebracht – für 3,2 Millionen US-Dollar (2.804.311 Euro). Der "Mamma Mia!"-Star hatte die Immobilie im Jahr 2011 von Schauspieler Adam Brody (46) übernommen und sie über zehn Jahre lang als Wohnsitz an der US-Westküste genutzt. Inzwischen spielt sich das Leben der berühmten Schauspielerin jedoch woanders ab: Gemeinsam mit ihrer Familie lebt sie überwiegend auf einer Farm im Norden des Bundesstaates New York. Das Haus in Kalifornien war damit zuletzt ohnehin eher Nebenschauplatz als Lebensmittelpunkt.

Das im Jahr 1916 erbaute Anwesen bringt es auf rund 250 Quadratmeter Wohnfläche. Es bietet drei Schlafzimmer, zwei Badezimmer, mehrere Wohn- und Essbereiche, eine Küche, ein Arbeitszimmer sowie eine Garage, die zum Fitnessraum umgebaut wurde. Das Grundstück liegt hinter dichten Hecken und punktet mit üppigen Gärten, einer großen Veranda, einem Pool und sogar einem Whirlpool. In der Verkaufsanzeige wird die Immobilie als private Oase beworben. Ihre Farm hatte sich Amanda schon im Jahr 2013 zugelegt – dort leben unter anderem Ziegen, Pferde, Esel, Hühner und gerettete Hunde. Im März 2025 erklärte die TV-Bekanntheit, dass ihr das Landleben dabei helfe, die Symptome ihrer Angstzustände und Zwangsstörung zu lindern. Die Farm ermögliche ihr ein "ausgeglichenes Leben, Privatsphäre, Ruhe und Natur", wie Us Weekly berichtet.

Kennengelernt hatten sich Amanda und Thomas im Jahr 2015, ihre Beziehung machten sie schließlich 2016 öffentlich. Ein Jahr später gaben sich die beiden bei einer intimen Zeremonie heimlich das Ja-Wort. Nach neun Ehejahren bestätigten beide gegenüber People ihre Trennung: "Wir leben schon seit einiger Zeit getrennt, und es hat sich als der richtige Schritt für uns und unsere Familie erwiesen." Gemeinsam haben die zwei eine Tochter namens Nina und einen Sohn namens Thomas Jr. Ein Insider führte das Liebes-Aus zuletzt auf die unterschiedlichen Lebensrhythmen der beiden zurück: Amanda sei wegen etlicher Film- und Fernsehprojekte häufig unterwegs gewesen, während der Schauspieler beruflich wesentlich kürzergetreten sei und öfter mit den Kindern auf der Familienfarm geblieben sei. Einen einzelnen Auslöser oder Streit habe es demnach nicht gegeben. Stattdessen hätten sich die beiden nach und nach auseinandergelebt.

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Getty Images Amanda Seyfried bei der Premiere von "The Life and Deaths of Wilson Shedd" beim TIFF 2026 in Toronto

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Getty Images Bei einem Fan-Event zu "Jennifer's Body" in Los Angeles: Megan Fox, Johnny Simmons, Amanda Seyfried und Adam Brody

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Getty Images Thomas Sadoski und Amanda Seyfried, April 2019 in New York City