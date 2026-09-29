Prinzessin Kates kluger Rat veränderte Williams Unileben

Was hinter der langjährigen Beziehung von Prinz William (44) und Prinzessin Kate (44) steckt, glaubt Royalautorin Ingrid Seward zu wissen: Bei einer Liveaufzeichnung des "A Right Royal Podcast" im Londoner Restaurant Quaglino's verwies sie auf die Zeit, bevor aus den beiden ein Paar wurde. Kate und William seien schon damals eng befreundet gewesen. "Ich denke, das Großartige war, dass sie und William sehr gute Freunde waren, bevor sie ein Liebespaar wurden", betonte die Autorin. Bereits während ihrer gemeinsamen Studienzeit habe Kate ihrem späteren Ehemann als Vertraute, aufmerksame Zuhörerin und Ratgeberin zur Seite gestanden. Diese frühe Freundschaft sei aus Sewards Sicht die entscheidende Grundlage für die spätere Stabilität ihrer Ehe gewesen.

Schon während ihrer Studienzeit soll Kate für William eine wichtige Gesprächspartnerin gewesen sein. Wie Express berichtet, schilderte Royalautorin Ingrid Seward in dem Podcast, wie William während einer frühen Studienpause nach Bucklebury fuhr, Kate abholte und mit ihr in den örtlichen Pub ging. Dort hätten die beiden ein langes Gespräch geführt. William sei zu dieser Zeit mit seinem Studium der Kunstgeschichte unzufrieden gewesen, woraufhin Kate ihm geraten habe, etwas anderes zu versuchen. "Hör zu, wenn du mit Kunstgeschichte nicht glücklich bist, dann versuche doch etwas anderes. Mach Geografie oder so", gab Seward ihren Rat wieder. Tatsächlich wechselte William später das Fach und studierte Geografie. "Sie war eine so gute Freundin", sagte Seward über Kate und beschrieb sie damit als jemanden, der William schon vor Beginn ihrer Beziehung zuhörte und ihm Ratschläge gab.

Aus der Freundschaft während ihrer Studienzeit wurde schließlich eine Liebesbeziehung, die in einer Hochzeit vor aller Welt mündete. Im April 2011 gaben sich Kate und William in der Westminster Abbey das Jawort. Anschließend empfing Queen Elizabeth II. (†96) das Brautpaar und seine Gäste im Buckingham Palace. Rund 1.900 Gäste waren bei der Trauung dabei, während sich etwa eine Million Menschen entlang der Strecke zum Buckingham Palace versammelten. Heute haben der Prinz und die Prinzessin von Wales drei gemeinsame Kinder: Prinz George (13), Prinzessin Charlotte (11) und Prinz Louis (8).

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Getty Images Prinz William und Kate besuchen die Anchor Tavern Pub & Hub in Port Bannatyne auf der Isle of Bute

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Getty Images Beim Royal Ascot 2026: Prinz William und Kate