Renata Lusin startet fünf Monate nach Geburt Tanztraining

Erst vor wenigen Monaten kam Renata Lusins (39) zweite Tochter Tessa zur Welt – und schon steht die Profitänzerin wieder mitten im Probenalltag. Zusammen mit ihrem Mann Valentin Lusin (39) und dem restlichen Ensemble bereitet sie sich intensiv auf die kommende Livetour von "Let's Dance" vor, die im November 2026 startet. Wie fordernd dieses Pensum ist, zeigt Renata ihren Fans regelmäßig auf Instagram: Zwölf Stunden Training pro Tag sind während der Tourproben keine Seltenheit. In gerade einmal sechs Tagen müssen 14 Tanzpaare fünf aufwendige Gruppennummern einstudieren, die zusammengenommen etwa 25 Minuten Bühnenzeit füllen. Dass so ein Programm Spuren hinterlässt, gibt die zweifache Mutter offen zu: "Kaum Schlaf, überall blaue Flecken, Schmerzen, aber trotzdem glücklich", kommentiert sie ihre Trainingsvideos. Zwischen Bühnencomeback und jungem Familienglück bleibt ihr derzeit kaum eine ruhige Minute.

Kaum verstummt die Musik im Studio, verwandelt sich Renata augenblicklich zurück in die Mama-Rolle – denn Tessa ist bei den Proben immer mit von der Partie. "In der kurzen Pause laufen wir direkt in die Umkleide und verbringen die Zeit mit Tessa", erzählt die Tänzerin ihren Followern. Die Produktion hat der jungen Familie dafür sogar einen eigenen Rückzugsraum zur Verfügung gestellt. An Zuwendung mangelt es der Kleinen dort jedenfalls nicht: "Das ganze Team liebt Tessa. Unser Tourbaby Nr. 2", freut sich Renata. Auch das Stillen bleibt fester Bestandteil ihres Alltags, weshalb sie vor jedem Training Milch für die Flasche abpumpt. "Ich versuche immer, einmal am Tag wenigstens zu pumpen, damit Tessa sich auch mal an die Flasche gewöhnt. Bald ist sie schon ein halbes Jahr alt", so die Profitänzerin. Der erste Probenblock ist geschafft, die Choreografien sitzen.

Für Renata ist dieser Spagat zwischen Bühne und Baby nichts Neues. Schon bei ihrer älteren Tochter Stella lief es ganz ähnlich, da sie diese knapp elf Monate lang stillte und deshalb ständig dabeihatte. "Es ist ein kleines Déjà-vu, wie mit Stella. Ich habe sie auch überall mitgenommen, weil ich circa elf Monate gestillt habe. Und das war die beste Entscheidung, die ich für mich machen konnte. Mit Tessa wiederholt sich die Geschichte irgendwie", blickt die Profitänzerin auf Instagram zurück. Auch Stella war vor zwei Jahren bei der "Let's Dance"-Tour backstage mit dabei, mittlerweile geht die Zweijährige in die Kita. Auch abseits des Probensaals bleibt es turbulent: Ausschlafen ist mit zwei kleinen Kindern schlicht nicht drin. "Nichts mit Ausschlafen. Erst mal Quatsch machen mit Kindern", so beschreibt Renata ihren Start in den Tag.

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Instagram / renata_lusin Renata Lusin und ihre Tochter Tessa

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Instagram / renata_lusin Die Profitänzer von "Let's Dance" bei den Proben zur Tour

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Instagram / renata_lusin Renata und Valentin Lusin, Tänzer