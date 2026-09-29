Prinzessin Kate folgt bis heute Prinz Philips goldener Regel

Bei ihren Auftritten hält sich Prinzessin Kate (44) bis heute an eine "goldene Regel" von Prinz Philip (†99). Wie OK! unter Berufung auf das Buch "Philip: The Final Portrait" von Gyles Brandreth (78) behauptet, riet der Herzog von Edinburgh der Ehefrau von Prinz William (44), den Trubel um ihre Person niemals persönlich zu nehmen. Statt in die Kameras zu blicken oder die Aufmerksamkeit auf sich selbst zu lenken, richtet die Prinzessin von Wales ihren Fokus deshalb auf die Menschen, mit denen sie gerade spricht, und auf das jeweilige Anliegen. Ob bei zeremoniellen Terminen, Besuchen für den guten Zweck oder anderen royalen Verpflichtungen: Obwohl Kameras sie ständig begleiten und ihr Verhalten genau beobachtet wird, rückt Kate ihre Gesprächspartner sowie die unterstützten Projekte und Themen in den Mittelpunkt.

Der Herzog soll deshalb auch klare Worte gefunden haben. "Wenn du glaubst, die Aufmerksamkeit gelte dir, dir persönlich, wirst du in Schwierigkeiten geraten. Die Aufmerksamkeit gilt deiner Rolle, dem, was du tust, und dem, was du unterstützt. Sie gilt nicht dir als Individuum. Du bist keine Berühmtheit. Du repräsentierst die königliche Familie. Das ist alles", lautete demnach seine Warnung an Kate. Laut Gyles fürchtete der Mann von Queen Elizabeth, dass neueren Mitgliedern des Königshauses der Ruhm zu Kopf steigen könnte. Umso erleichterter sei er gewesen, dass William mit Kate eine bodenständige Partnerin an seiner Seite hat. Der Biograf konnte sich selbst ein Bild davon machen, wie konsequent die dreifache Mutter den Rat beherzigt. "Sie schaut nicht in die Kamera. Wann immer Catherine interviewt wird, spricht sie über die Sache, um die es geht, niemals über sich selbst", schreibt er in seinem Buch.

Kate und William hatten sich während ihres Studiums kennengelernt. Nach ihrer Hochzeit im Jahr 2011 fand die gebürtige Britin nach und nach ihren Platz innerhalb der Königsfamilie, seit 2022 trägt sie den Titel Prinzessin von Wales. Wie herzlich sein Großvater seine Frau aufgenommen hatte, stellte William nach Philips Tod am 9. April 2021 klar. "Ich werde immer dankbar dafür sein, dass meine Frau so viele Jahre Zeit hatte, meinen Großvater kennenzulernen, und für die Freundlichkeit, die er ihr entgegenbrachte", erklärte der Thronfolger damals laut OK!. Die Aufmerksamkeitsregel ist nur eine von zahlreichen Vorgaben und Gepflogenheiten, die Kates Alltag als hochrangiger Royal prägen. Grenzen soll es sogar bei privaten Spieleabenden geben: Monopoly ist in der Königsfamilie angeblich nicht gern gesehen. Der Grund dafür soll sein, dass Partien in der Vergangenheit zu hitzig geworden seien.

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Getty Images Herzogin Kate und Prinz Philip

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Getty Images Prinzessin Kate besucht das Royal Marsden Hospital in London

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Getty Images Prinzessin Kate beim Start des "On Your Side"-Suizidpräventions-Toolkits in Liverpool