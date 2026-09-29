Herzogin Meghan will sich vom Palast nicht verdrängen lassen

Herzogin Meghan (45) soll alles andere als erfreut über ein Statement des Buckingham-Palasts sein. Nach der kurzfristig angekündigten Rückkehr der Sussexes nach Großbritannien auf unbestimmte Zeit hatte der Palast noch einmal betont, dass sie und Prinz Harry (42) keine arbeitenden Royals sind. Ein Insider behauptet nun gegenüber Heat World, dass vor allem Prinz William (44) und Prinzessin Kate (44) darauf gedrängt haben sollen, die Stellung des Paares öffentlich klarzustellen, um Grenzen zu setzen. Meghan hingegen wolle sich demnach weder vom Palast beiseiteschieben noch von William und Kate aufhalten lassen. Die vierköpfige Familie war am 26. August nach sechs Jahren im kalifornischen Montecito wieder auf der Insel angekommen – gemeinsam mit den beiden Kindern Prinz Archie (7) und Prinzessin Lilibet (5). Laut der Quelle planen die Sussexes einen längeren Aufenthalt in Großbritannien. Die Kinder werden dort bereits unterrichtet.

Die im Namen von König Charles III. (77) veröffentlichte Erklärung soll Harry und Meghan völlig überrascht haben – der Palast habe sie vorab nicht darüber informiert. William und Kate wiederum hätten sich dem Insider zufolge von der Ankündigung der Rückkehr von Williams Bruder und dessen Frau überrumpelt gefühlt. Wegen der Ereignisse der vergangenen Jahre würden der Thronfolger und seine Ehefrau dem Paar nicht vertrauen. Obwohl das Schreiben inhaltlich eigentlich nichts Neues enthalten habe, sei es William wichtig gewesen, den Sussexes noch vor weiteren Entwicklungen ihre Grenzen aufzuzeigen. "Meghan ist darüber wütend. Sie hat nicht die Absicht, sich vom Palast beiseiteschieben oder so behandeln zu lassen, als sei sie nicht mehr wichtig – insbesondere nicht von William und Kate", zitiert Heat World die Quelle. "Sie wird nicht zulassen, dass sie ihr im Weg stehen."

Laut Buckingham-Palast werden Meghan und Harry als Privatpersonen mit eigenen kommerziellen und wohltätigen Interessen behandelt. Die Sussexes selbst möchten allerdings nicht als reine Privatpersonen verstanden werden: Sie bevorzugen die Bezeichnung Personen des öffentlichen Lebens und legen Wert darauf, auf persönlicher Ebene weiterhin zur Royal Family zu gehören. Seit der Rückkehr gibt die zweifache Mutter in den sozialen Medien vereinzelt Einblicke in das neue Familienleben – darunter Spaziergänge auf dem Land, ein gemütlicher Abend am Kamin und Fahrradausflüge ihrer Kinder. Offizielle öffentliche Auftritte hat Meghan seit ihrer Ankunft in UK bislang nicht absolviert. Privat wurde sie hingegen schon gesichtet: Unter anderem war sie mit Ellen DeGeneres (68) und Portia de Rossi (53) in einem Pub in den Cotswolds unterwegs.

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Getty Images Herzogin Meghan im Mai 2026 in Genf

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Getty Images König Charles III. bei der King's Foundation in Schottland, September 2026

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Imago Herzogin Meghan im September 2022 in London