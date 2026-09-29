Das ist Vanessa Hudgens' wichtigste Lektion für ihre Kinder

Für Vanessa Hudgens (37) soll am Ende offenbar etwas anderes zählen als ihre Karriere: die Erinnerungen, die ihre Kinder an sie haben. Bei dem Poolevent "Golden Hour With Caliwater" im Chateau Mavn in Beverly Hills sprach die Schauspielerin vergangene Woche darüber, was ihr Nachwuchs eines Tages mit ihrem Erfolg verbinden soll. Wie Us Weekly berichtet, ist für Vanessa vor allem eines entscheidend: als Mutter für ihre Kinder da zu sein. "Ich möchte einfach, dass meine Kinder immer wissen, dass Mama für sie da war, denn das ist meiner Meinung nach ehrlich gesagt das Wichtigste im Leben – Eltern zu sein, für seine Kinder da zu sein und für sie Wunder zu schaffen", erklärte sie. Auch über die Mutterschaft selbst sprach der "High School Musical"-Star voller Begeisterung: "Ich denke, das ist das Magischste: einem anderen Menschen, den ich in meinem Körper erschaffen habe, etwas bieten zu können."

Den Versuch, Familie und Karriere stets perfekt miteinander auszubalancieren, verfolgt Vanessa nach eigenen Worten gar nicht erst. "So etwas wie Balance gibt es nicht. Ich glaube nicht an Balance", sagte sie laut Us Weekly. Statt mehrere Lebensbereiche gleichzeitig im Blick behalten zu wollen, widme sie sich lieber ganz dem, was gerade vor ihr liege. Nur so könne sie wirklich präsent sein. Ihre persönliche Devise beschreibt sie deshalb als "alles oder nichts". Wenn sie zu weit in die Zukunft plane, fühle sie sich schnell überfordert. Stattdessen versuche Vanessa, durchzuatmen, den jeweiligen Moment bewusst zu genießen und für die vielen Möglichkeiten in ihrem Leben dankbar zu sein. Bei dem Event war sie als Vertreterin von Caliwater dabei, der Getränkemarke, die sie gemeinsam mit ihrem langjährigen Freund und Geschäftspartner Oliver Trevena gegründet hat.

Auch privat hat sich Vanessas Leben in den vergangenen Jahren stark verändert: Gemeinsam mit ihrem Ehemann Cole Tucker (30) hat sie inzwischen zwei Kinder. Ihr erstes Kind wurde im Juli 2024 geboren, das zweite folgte im November 2025. Namen und Geschlecht hielten die beiden zunächst geheim, später verriet Cole lediglich, dass sie einen Sohn und eine Tochter haben. Zuletzt ließ Vanessa ihre Follower auf Instagram mit einem seltenen, humorvollen Einblick in ihr Familienleben teilhaben und griff dabei die Trotzphase ihres älteren Kindes auf. Bereits im Mai 2025 hatte sie offen über die Herausforderungen des Mutterseins gesprochen. Sie bezeichnete die Rolle damals als das Härteste und Erschöpfendste, das sie je erlebt habe, zugleich aber auch als ein besonders erfüllendes und freudvolles Kapitel ihres Lebens. Ihre Dankbarkeit für die kleine Familie betonte sie ebenfalls.

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Instagram / vanessahudgens Vanessa Hudgens, US-Schauspielerin

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Getty Images Cole Tucker und Vanessa Hudgens, März 2025

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Instagram / vanessahudgens Vanessa Hudgens genießt ihr Wochenbett im Pyjama