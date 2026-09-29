Earl Spencer erinnert sich an Annes vernichtende Antwort

Ein einziger Satz, der offenbar bis heute nachwirkt: In seinem neuen Buch "Swan Song" erinnert sich Charles Spencer (62) an ein royales Dinner im Buckingham Palace, das nur zwei Tage vor der Trauung seiner Schwester Prinzessin Diana (†36) mit dem damaligen Prinz Charles (77) stattfand. Der gerade 17-Jährige landete laut Woman and Home an jenem Abend zu seiner eigenen Überraschung direkt neben Prinzessin Anne (76). Um das Eis zu brechen, fragte er höflich nach der Taufe ihrer Tochter, die am selben Tag stattgefunden hatte: "Und wie ist die Taufe Ihrer Tochter heute verlaufen, Ma'am?" Statt aber von Töchterchen Zara Tindall (45) zu schwärmen, sei Anne verstummt, habe ihn abschätzend gemustert und knapp gekontert: "Sagen Sie mir, wie soll eine Taufe denn ablaufen?" Für den jungen Charles war das ein Moment, der ihn sichtlich klein werden ließ.

Der Autor gibt zu, dass er sich die Reaktion ganz anders vorgestellt hatte. "Ich erwartete, dass sie bei dem erfreulichen Thema der Taufe ihres Babys Zara ins Erzählen kommen würde", schreibt er in seinem Buch. Im Rückblick zieht Charles daraus eine grundsätzlichere Beobachtung darüber, wie unterschiedlich einzelne Mitglieder des Königshauses mit Gästen bei solchen Anlässen umgingen. Ob man an diesem Abend Glück oder Pech mit der Sitzordnung hatte, sei reiner Zufall gewesen: "Es war an diesem Abend reine Glückssache, ob man neben einem Royal platziert wurde, der einen gerne klein fühlen ließ, oder neben einem, der die Anmut und die Manieren besaß, nach Gemeinsamkeiten zu suchen, wo immer sie zu finden waren", so Charles. Für den Teenager war dieses Abendessen eine der ersten Begegnungen, bei denen er den royalen Kosmos seiner Schwester aus nächster Nähe erlebte – und dabei offenbar früh lernte, wie unterschiedlich Macht und Nahbarkeit innerhalb der Familie verteilt sein konnten.

Mit "Swan Song" will der 9. Earl Spencer seine 1997 verstorbene Schwester aus eigener Warte porträtieren – als Bruder, nicht als Chronist der offiziellen royalen Erzählung. Die Anekdote über Anne ist dabei bei Weitem nicht die brisanteste Stelle des Buchs: Wie mehrere Medien berichten, wirft Charles seinem einstigen Schwager weit schwerere Vorwürfe vor – etwa eine angeblich "erfreut" klingende Reaktion am Telefon, kurz nachdem er vom Tod Dianas erfahren hatte, sowie den Satz "Wir werden sie bald genug vergessen" im Streit um die Beteiligung von Prinz William (44) und Prinz Harry (42) am Trauerzug. Zudem habe König Charles seiner Verlobten am Vorabend der Hochzeit gesagt, dass er sie nicht liebe. Der Buckingham-Palast reagierte scharf und sprach von den verzerrenden Effekten "geschwisterlicher Trauer". Diana starb am 31. August 1997 im Alter von 36 Jahren bei einem Autounfall in Paris; ihr Bruder verarbeitet ihre Geschichte nun drei Jahrzehnte später aus seiner ganz persönlichen Perspektive.

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Collage: Getty Images, Getty Images Collage: Charles Spencer und Prinzessin Anne

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Imago Prinzessin Anne beim zweiten Tag von Royal Ascot auf dem Ascot Racecourse in Berkshire

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Getty Images Charles Spencer und Prinz Harry im Juli 2021