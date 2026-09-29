Emily Ratajkowski deutet auf Liebe zu Romain Gavras hin

Wer bei Emily Ratajkowski (35) zuletzt nach Liebesbeweisen suchte, musste am Sonntag nur auf ihre Hände schauen. Das Model besuchte die VMAs im Peacock Theater und drückte dort ihrem Freund Romain Gavras (45) die Daumen, der als Regisseur nominiert war. Auf Instagram gewährte sie ihren Fans einen Blick hinter die Kulissen – und zeigte dabei nicht nur ihr gewagtes rot-schwarzes Kleid mit den weit ausgeschnittenen Seiten. Auf einem Fingernagel prangten die Initialen "RG" – passend zum Namen des französischen Regisseurs. Auch ihr Gästeausweis ließ keinen Zweifel daran, in wessen Begleitung sie den Abend verbrachte. Darauf wurde sie schlicht als "Romains Begleitung" geführt. Im Theater wurden die beiden zudem gemeinsam abgelichtet, während sie seine Nominierungen feierten.

Romain Gavras war für seine Arbeit an GENER8IONs Musikvideo "STORM starring Yung Lean" gleich mehrfach im Rennen. Der Clip konkurrierte um den Titel Video des Jahres, während Romain selbst in der Kategorie Beste Regie nominiert war. Für dieselbe Arbeit erhielt außerdem Damien Jalet eine Nominierung für die Beste Choreografie. Und weil ein Fingernagel als Liebeserklärung offenbar nicht reicht, zierte einen weiteren Fingernagel ein kleines schwarzes Motiv, das an das Plakat von Romains Film "Sacrifice" erinnerte. In ihrer Bilderreihe posierte sie außerdem zwischen Produktionstrailern. Dort kombinierte sie das Kleid mit einer dunklen Sonnenbrille und einer kleinen schwarzen Tasche. Ihr Kommentar dazu auf Instagram: "Ich ging als Groupie von @romaingavras, @surkin und @yunglean2001 zu den VMAs und hatte die beste Zeit."

Emily Ratajkowski und Romain Gavras hatten schon Anfang September gemeinsame Zeit in Rom verbracht. In der italienischen Hauptstadt wurden die beiden nicht nur bei einem Einkaufsbummel, sondern auch bei innigen Küssen fotografiert. Für Liebesgerüchte sorgten Emily und Romain erstmals im November 2025, als gemeinsame Bilder aus New York City auftauchten. Im Februar 2026 machte das Model die Beziehung dann auf Instagram publik und teilte ein Foto, auf dem es den Regisseur umarmte. Öffentliche Aussagen zu ihrer Partnerschaft hält Emily bislang zurück. Nachdem sie 2022 die Scheidung von Sebastian Bear-McClard (39) eingereicht hatte, erzählte sie Harper's Bazaar, dass sich ihr Blick aufs Dating verändert habe: Statt sich vor allem zu fragen, wie ihr Gegenüber sie wahrnehme, achte sie inzwischen stärker darauf, was sie selbst an einer Person möge – und was eben nicht. Romain war vor der Beziehung mit dem Model im Jahr 2023 mit Sängerin Dua Lipa (31) liiert.

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Getty Images Emily Ratajkowski bei der Eröffnung von Swarovski Masters of Light in Los Angeles am 28. Oktober 2025

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Instagram / emrata Emily Ratajkowski bei den VMA's 2026

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Instagram / emrata Emily Ratajkowski postet Bilder mit Romain Gavras im Februar 2026