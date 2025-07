Prinz William und Kate hätten sich vielleicht nie getroffen

Prinz William (43) hatte es nicht leicht, als er im Jahr 2001 an der Universität St. Andrews in Schottland sein Studium begann, schreibt der Autor Robert Lacey (81) in seinem Buch "Battle of the Brothers". Er war gerade einmal 19 Jahre alt und hätte damals unter enormer Beobachtung gestanden, da die Presse ihn auf Schritt und Tritt verfolgte. Laut Robert fühlte sich der junge Royal nervös und unsicher. Nachdem er sich in den ersten Monaten kaum an das Universitätsleben gewöhnen konnte und ihm zudem die graue Winterstimmung Schottlands zu schaffen machte, zog William sogar in Betracht, die Hochschule zu wechseln. Letztlich überzeugte ihn ein Gespräch mit seinem Vater, König Charles III. (76), William wechselte sein Studienfach und entschied sich, weiterzumachen.

Diese Entscheidung sollte sein Leben entscheidend beeinflussen, denn an der Universität St. Andrews lernte er seine spätere Frau, Prinzessin Kate (43), kennen. Die beiden begegneten sich mehrmals während ihres Studiums. Unter anderem soll Kate William bei einem Treffen vor einer aufdringlichen Kommilitonin "gerettet" haben, wobei William scherzhaft sagte, sie sei nun seine Freundin. Eine frühere Mitbewohnerin der beiden, Laura Warshauer, erinnerte sich in einem Interview gegenüber Mail on Sunday an eine Wohltätigkeitsauktion mit Harry-Potter-Thema, bei der William etwa 230 Euro bot, um ein Date mit Kate zu gewinnen. Ihren Aussagen zufolge war die Chemie zwischen den beiden zu diesem Zeitpunkt aber schon zu spüren.

Heute gehören Prinz William und Prinzessin Kate zu den bekanntesten Royals der Welt und sind Eltern dreier Kinder. Doch es hätte alles auch ganz anders kommen können, wenn William seine Pläne, die Universität zu wechseln, tatsächlich umgesetzt hätte. William selbst erzählte, dass er froh war, dass sein Vater ihn damals ernst genommen hatte und er dadurch merkte, dass es gar kein Heimweh war, was ihn beschäftigte: "Ich war eher eingeschüchtert. Mein Vater war sehr verständnisvoll und erkannte, dass ich das gleiche Problem hatte, das er wahrscheinlich auch gehabt hatte. Wir unterhielten uns viel und am Ende wurde uns beiden klar – mir wurde es auf jeden Fall klar –, dass ich zurückkommen musste." Kürzlich verriet William zudem, mit welchem Gericht er damals an der Uni versuchte, Kate zu beeindrucken.

Getty Images Prinz William und Prinzessin Kate bei der Royal Garden Party im Buckingham Palace

Getty Images Prinz William und Herzogin Kate im Februar 2011

Getty Images Die britischen Royals bei Trooping the Colour 2025