Klitschko beantragt nach Haydens Tod Vormundschaft für Erbe

Nach dem Tod von Hayden Panettiere (†36) will Wladimir Klitschko (50) das Erbe der gemeinsamen Tochter Kaya absichern. Der frühere Boxprofi beantragte bei einem Gericht in Los Angeles, vorläufig als Vormund für das Vermögen der Elfjährigen eingesetzt zu werden. Wie Page Six unter Berufung auf die Gerichtsunterlagen berichtet, reichte Wladimir den Antrag am Donnerstag ein. Ziel sei es, den Nachlass der verstorbenen Schauspielerin zu schützen. Als Vertreter möchte Wladimir die Vermögenswerte im Namen seines Kindes entgegennehmen, verwalten und verwahren. Das Mädchen lebt derzeit bei seinem Vater in der Ukraine und soll den Dokumenten zufolge Anspruch auf sämtliche Werte haben, die im Zuge der kalifornischen Nachlassabwicklung anfallen. Weil bislang offenbar niemand diese Aufgabe übernehmen kann, bezeichnet Wladimir seine vorläufige Ernennung in dem Antrag als "dringend und unerlässlich". Im Mittelpunkt des Verfahrens steht somit der Schutz von Kayas geerbtem Besitz.

Hinter Wladimirs Antrag steckt offenbar auch die Sorge, dass Teile von Haydens Eigentum verschwinden könnten. Laut TMZ sollen Bundesbeamte im Rahmen laufender Ermittlungen Zugang zum Haus der Schauspielerin erhalten und Gegenstände mitgenommen haben. Als Nachlassvertreter will der Sportler diese Dinge nach Abschluss der Untersuchung zurückerlangen. Schon vor ihrem Tod soll Hayden einen Sicherheitsdienst engagiert haben, weil sie befürchtete, eine Person könne sich unerlaubt Zugang zu ihrem Eigentum verschaffen. Danach ließ eine Firma die Schlösser des Hauses austauschen. Lagereinheiten mit Designerkleidung und Accessoires, die Hayden bei öffentlichen Auftritten getragen hatte, wurden außerdem vorsorglich an einen anderen Ort gebracht. In dem von TMZ zitierten Antrag heißt es: "Es wird erwartet, dass die Person weiterhin versuchen wird, Eigentum aus Haydens Nachlass widerrechtlich an sich zu bringen." Wegen der großen öffentlichen Aufmerksamkeit müsse schnell ein Vertreter bestimmt werden, der das Haus und seinen Inhalt sichere und schütze.

Hayden starb am 16. August 2026 im Alter von 36 Jahren. Bekannt wurde sie unter anderem durch die Serie "Heroes". Mit Wladimir war sie viele Jahre liiert und sogar verlobt, 2014 kam die gemeinsame Tochter Kaya zur Welt. Die Elfjährige lebt bei dem ehemaligen Profisportler in der Ukraine. Bei dem nun in Los Angeles eingereichten Antrag geht es ausschließlich darum, wer das von Hayden hinterlassene Vermögen für das Kind verwalten darf. Eine Veränderung von Kayas derzeitiger Betreuungssituation ist damit nicht verbunden. Wladimir strebt zunächst eine vorläufige Einsetzung an, damit er Haydens Haus, dessen Inhalt und weitere Werte bis zur Klärung der offenen Fragen sichern kann. Dazu zählen den Berichten zufolge auch Gegenstände, die sich wegen der Ermittlungen aktuell nicht mehr in dem Anwesen befinden. Langfristig soll der Nachlass so verwaltet werden, dass Kayas Ansprüche gewahrt bleiben.

Anzeige Anzeige

Getty Images Wladimir Klitschko bei "Ein Herz für Kinder" 2025 in Berlin

Anzeige Anzeige

X.com / haydenpanettier Hayden Panettiere und ihre Tochter Kaya, Juni 2017

Anzeige Anzeige

Instagram / klitschko Hayden Panettiere und Wladimir Klitschko posieren mit ihrer Tochter