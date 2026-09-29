Günther Jauch wollte "Wer wird Millionär?" nicht moderieren

Günther Jauch (70) ist seit dem Start von Wer wird Millionär? im Jahr 1999 das prägende Gesicht der RTL-Quizshow. Dabei hatte der Moderator anfangs überhaupt kein Interesse an dem Job. "Ich wollte das überhaupt nicht, das Angebot kam von RTL", verriet Günther im "VAUNET"-Podcast. Seine Einstellung änderte sich erst, als er sich das englischsprachige Vorbild "Who Wants to Be a Millionaire?" ansah. Das Konzept, das ihn auf dem Papier zunächst nicht überzeugt hatte, wirkte auf dem Bildschirm offenbar ganz anders. "Da habe ich gemerkt, dass das in mir etwas auslöst", erinnerte sich der TV-Star an diesen entscheidenden Moment. Schließlich sagte er doch zu und legte damit den Grundstein für eine außergewöhnlich lange Erfolgsgeschichte. Ausgerechnet aus einem Angebot, das Günther zunächst ablehnen wollte, wurde eine der beständigsten Verbindungen im deutschen Fernsehen: Auch 27 Jahre nach der Premiere führt er weiterhin durch die erfolgreiche Ratesendung.

"Wer wird Millionär?" war jedoch nicht die einzige große Moderationschance, für die sich Günther zunächst nicht begeistern konnte. In den 1990er-Jahren erreichten ihn zahlreiche Anfragen. Unter anderem lehnte er damals auch die spätere Kultshow "Herzblatt" ab. Im Podcast sprach der Moderator außerdem über eine schwierige Phase seiner Laufbahn bei der ARD. Dort hätten nach seiner Wahrnehmung "so viele Leute mit- und reingeredet". Die vielen Einflüsse auf seine Arbeit machten ihm offenbar zunehmend zu schaffen. Vor allem der fehlende kreative Freiraum belastete ihn. "Ich habe mich da immer mehr eingeengt gefühlt", beschrieb Günther seine damalige Situation. Statt die Zusammenarbeit unter diesen Bedingungen fortzusetzen, entschied er sich schließlich für einen klaren Schnitt und ließ seinen Vertrag auslaufen. Der spätere Wechsel zu anderen Projekten eröffnete ihm neue Möglichkeiten – darunter letztlich auch jene Quizshow, der er anfangs noch so skeptisch gegenübergestanden hatte.

Trotz seiner anfänglichen Zweifel wurde Günther über die Jahrzehnte zum festen Gesicht von "Wer wird Millionär?". Seit der ersten deutschen Ausgabe prägt er die Sendung mit seinem humorvollen, herzlichen und manchmal auch emotionalen Umgang mit den Kandidaten. Neben den Quizfragen gehören deshalb auch spontane Gespräche, trockene Kommentare und überraschende Reaktionen des Moderators zum bekannten Ablauf der Sendung. Im Herbst steht bei RTL schon wieder das nächste Spektakel an: Vom 5. bis 8. Oktober wird wieder die "3-Millionen-Euro-Woche" ausgestrahlt. Diesmal treten verschiedene Generationen gegeneinander an und kämpfen um den Einzug ins große Finale.

Anzeige Anzeige

RTL Günther Jauch, November 2025

Anzeige Anzeige

RTL / Stefan Gregorowius Günther Jauch, "Wer wird Millionär?", 2026

Anzeige Anzeige

KIRSCHNER,JÜRGEN (Herzblatt) Alexander Mazza und drei "Herzblatt"-Kandidaten