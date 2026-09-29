Das bringt "Bergdoktor"-Star Hans Sigl wirklich zur Weißglut

Hans Sigl (57) spielt seit Jahren in der ZDF-Serie "Der Bergdoktor" den besonnenen Dr. Martin Gruber (56), der in brenzligen Situationen nie die Fassung verliert. Im echten Leben sieht das allerdings anders aus, wie der Schauspieler einst dem Magazin InTouch anvertraute. Denn es ist keineswegs der stressige Drehalltag, der ihn aus der Ruhe bringt, sondern etwas völlig Banales: das Zusammenschrauben von Möbeln. Richtig ärgerlich werde es, wenn der Aufbau kurz vor dem Abschluss steht und dann ein einziges kleines Teil fehlt. Mit einem Schmunzeln erklärte Hans: "Also wenn beim Ikea-Regal die letzte Schraube fehlt, dann kann man schon mal ausrasten." In solchen Augenblicken ist von der Gelassenheit seiner Serienfigur offenbar nicht mehr viel zu spüren.

Solche Wutausbrüche bleiben bei Hans aber die große Ausnahme, wie seine Serienkollegin Barbara Lanz, die seit 2022 die Rolle der Caro Pflüger verkörpert, bestätigt. Im Gespräch mit BUNTE äußerte sie sich nur positiv über die Zusammenarbeit mit dem Schauspieler. "Also der ist ein echter Kümmerer! Der hat den Überblick, was mit wem los ist. Und ist ein echter Profi und ein Top-Kollege. Das macht richtig Spaß", schwärmte Barbara. Ihren Worten zufolge kümmert sich Hans nicht nur zuverlässig um seinen eigenen Part, sondern behält gleichzeitig im Blick, wie es dem restlichen Team geht. Von der Ungeduld, die ihn beim Möbelaufbau packen kann, ist am Set demnach wenig zu spüren. Stattdessen scheint er dort genau darauf zu achten, wie es seinen Kollegen geht und an welcher Stelle Unterstützung gebraucht wird.

Auch wenn es einmal zu unterschiedlichen Ansichten kommt, bleibt Hans nach eigener Aussage gelassen. Für ihn sind Konflikte keineswegs etwas Negatives, im Gegenteil: "Streit hält den Laden am Laufen", lautet seine Devise. Statt Reibereien aus dem Weg zu gehen, spricht er Probleme lieber offen an. Diese Einstellung überträgt er auch auf seine Ehe mit Susanne, in der Offenheit und ehrlicher Austausch großgeschrieben werden. Gerade das Zusammenleben in einer Patchworkfamilie erfordert aus seiner Sicht klärende Worte und auch mal Reibung, um zu funktionieren. Ob beim Dreh oder zu Hause – Kommunikation scheint für den "Bergdoktor"-Darsteller der Schlüssel zu sein.

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Imago Hans Sigl, Schauspieler

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ZDF und Christian Kaufmann Fotografie, Archivnummer: 89935-1-11 Hans Sigl in "Der Bergdoktor"

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Imago Susanne und Hans Sigl, Bambi-Verleihung 2024