Giseles Brief enthüllte das Drama in ihrer Ehe mit Tom Brady

Schon Jahre bevor ihre Ehe vor dem endgültigen Aus stand, hat Model Gisele Bündchen (46) ihre Bedürfnisse an ihren damaligen Ehemann und NFL-Star Tom Brady (49) kommuniziert – und zwar schriftlich. 2018, ein paar Wochen nach der Super-Bowl-Niederlage der New England Patriots gegen die Philadelphia Eagles, verfasste Gisele einen handgeschriebenen Brief an Tom. Darin erklärte sie, wie sehr sie unter der aktuellen Beziehungsdynamik litt, und sprach direkte Forderungen aus. So wünsche sie sich mehr Zeit, mehr Aufmerksamkeit und mehr Unterstützung – nicht nur als Ehemann, sondern auch als Vater. Besonders wünschte sie sich, dass er zu Hause weniger auf sein Handy schaut und gedanklich nicht ständig bei vergangenen Spielen hängen bleibt. Außerdem bat sie um einige Tage pro Woche, an denen sie ausschlafen kann, und um mehr Spielraum in ihrer eigenen Karriere.

Die privaten Informationen stammen aus dem Buch "Brady: An American Story and the Price of Greatness" von Lars Anderson, wie DailyMail berichtete. Tom soll den Brief in einer Schublade aufbewahrt und immer wieder durchgelesen haben. Der Brief sollte als Erinnerung dienen, seiner Ehe ähnlich viel Aufmerksamkeit zu widmen wie seiner Karriere. Ein früherer Teamkollege ordnete das Ungleichgewicht in der Beziehung so ein: "Die Leute müssen verstehen, dass Gisele international ein größerer Star war als Tom. Sie hatte es satt, ihr Leben nach Toms Zeitplan auszurichten und während der Footballsaison gewissermaßen in seinem Schatten zu stehen. Sie hat ebenfalls viel Stolz. Und mal ehrlich: Wie oft hat man Tom dabei gesehen, wie er ihre Karriere unterstützte? Da gab es eindeutig ein Ungleichgewicht." Schon nach dem Super-Bowl-Sieg 2017 soll Gisele ein Karriereende angesprochen haben. Auf ein erneutes Drängen habe der ehemalige NFL-Spieler erwidert: "Pech gehabt, Schatz. Ich habe gerade viel zu viel Spaß."

Den im Februar 2022 verkündeten Rücktritt machte er aber schon 40 Tage später rückgängig. Erst 2023 beendete er seine aktive Laufbahn endgültig. Gisele und Tom machten jedoch im Oktober nach 13 Ehejahren ihre Scheidung öffentlich. "Die Entscheidung, eine Ehe zu beenden, ist nie leicht, aber wir haben uns auseinandergelebt", schilderte das Model damals. Der frühere Quarterback sprach später über seine letzte Saison und bezeichnete sie als schwierige Zeit, weil ihn parallel ein persönliches Familienproblem belastet habe. Um ihre Kinder Benjamin und Vivian kümmern sich die beiden weiterhin gemeinsam. Tom ist zudem Vater von Sohn Jack aus seiner früheren Beziehung mit Bridget Moynahan (55). Gisele startete inzwischen ein neues Kapitel mit Joaquim Valente (38): 2025 kam ihr gemeinsamer Sohn zur Welt, im Dezember desselben Jahres heirateten die beiden.

Anzeige Anzeige

Getty Images Tom Brady und Gisele Bündchen, Met-Gala 2017

Anzeige Anzeige

Getty Images Rob Gronkowski und Tom Brady beim Super Bowl 2021

Anzeige Anzeige

Instagram / gisele Gisle Bündchen mit ihrem Sohn