Bildschirmzeit: Strenge iPad-Regeln für Prinz George in Eton

Seit September 2026 ist Prinz George (13) Schüler am renommierten Eton College unweit von Windsor – und dort gelten für ihn und seine Mitschüler offenbar deutlich striktere Regeln, als man vermuten könnte. Wie The Telegraph berichtet, wird der Umgang mit digitalen Geräten an der Traditionsschule ab Oktober massiv eingeschränkt. Auf den iPads, die die Schüler von der Schule gestellt bekommen, lassen sich dann nur noch jene Internetseiten öffnen, die zuvor durch Lehrkräfte freigegeben wurden. Komplett freies Surfen ist auf den Tablets damit nicht mehr möglich. Doch damit nicht genug: Auch abends ist Schluss mit der Zeit vor dem Bildschirm. Der 13-jährige Sohn von Prinz William (44) und Prinzessin Kate (44) sowie die anderen Jungen seines Jahrgangs müssen ihre Schul-iPads spätestens um 21 Uhr abgeben. So begrenzt die Schule auch die Bildschirmzeit außerhalb des Unterrichts ganz konkret.

Auslöser für die neuen Vorgaben waren dem Bericht zufolge besorgte Eltern: Mehr als 100 Mütter und Väter hatten sich über das Gamingverhalten und die Bildschirmgewohnheiten der Schüler geäußert. Ganz ungewohnt dürfte der strenge Kurs George ohnehin nicht sein. Auch zu Hause legen seine Eltern klare Maßstäbe an, wenn es um Smartphones und Tablets geht. Im Gespräch mit Eugene Levy (79) in einer Folge der Serie "The Reluctant Traveler" hatte sein Vater William dafür deutliche Worte gefunden: "Keines unserer Kinder hat ein Handy, da sind wir sehr streng." Die Vorgaben der Schule dürften damit nahtlos daran anschließen, was George aus seinem Familienalltag kennt.

Für den ältesten Wales-Spross bedeutet der Wechsel nach Eton ohnehin eine erhebliche Umstellung. Erstmals erlebt der Prinz den Alltag in einem Internat – fern vom gewohnten Familienleben mit seinen Eltern und seinen Geschwistern Prinzessin Charlotte (11) und Prinz Louis (8). Immerhin hat er dort einen eigenen Rückzugsort: George bewohnt ein Einzelzimmer – auch das ist kein royales Privileg, sondern fester Bestandteil des Einrichtungskonzepts. Alle neuen Schüler in Eton bekommen direkt zu Beginn ein eigenes Zimmer. Zwischen festen Tagesabläufen, Schuluniform und nun auch klar geregelten iPad-Zeiten muss sich der Teenager in den kommenden Monaten also in einem durchstrukturierten neuen Alltag zurechtfinden. Eton gehört nicht nur zu den bekanntesten Privatschulen Großbritanniens – auch William und sein Bruder Prinz Harry (42) wurden dort unterrichtet.

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Getty Images Prinz George im Mai 2025

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Getty Images Ankunft von Prinz George am Eton College mit Catherine, Princess of Wales, und Prinz William, Prince of Wales

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Instagram / princeandprincessofwales Prinz George, Sohn von Prinz William und Prinzessin Kate