Nach "Let's Dance": Anna-Carina Woitschack verrät TV-Pläne

Anna-Carina Woitschack (33) weiß mittlerweile genau, wie es für sie beruflich weitergehen soll. Reality-Formate wie "Das Sommerhaus der Stars" schließt die Schlagersängerin für sich persönlich aus. Im Gespräch mit web.de, das sie am Rande des Berliner Kindertages führte, machte sie deutlich: Solche Formate seien einfach nicht ihre Welt. Als Zuschauerin schaut sie sich solche Shows aber gerne an. "Ich glaube, dass ich für Formate wie diese zu normal bin. Das habe ich schon im Dschungelcamp gemerkt. Ich ecke nicht genug an", begründete Anna-Carina ihre Absage. Neben dem Dschungelcamp stand die Sängerin auch schon bei "Die Verräter" und "Let's Dance" vor der Kamera – Erfahrungen, die sie inzwischen wählerischer machen, wenn neue Angebote hereinflattern.

Diese selektive Haltung verfolgt die einstige DSDS-Teilnehmerin nach eigenen Worten schon seit ihrem 30. Geburtstag. Wie sie web.de erzählte, habe sie sich ab diesem Zeitpunkt bewusst dafür entschieden, nur noch Dinge zu tun, auf die sie wirklich Lust verspürt. Eine ihrer besten Entscheidungen in diesem Zusammenhang war zweifellos die Zusage für "Let's Dance" – die Sendung nannte sie sogar "das Format meines Lebens". An der Seite ihres Tanzpartners Evgeny Vinokurov (35) setzte sie sich in der 19. Staffel bis zum Schluss durch und sicherte sich am Ende den Sieg. Auch wenn sie ihre Karriereschritte gerne selbst bestimmt, ist ihr die Meinung ihres Publikums nicht gleichgültig. Musik mache sie nach eigenen Angaben nicht nur für sich selbst, sondern vor allem für die Fans. Künftige Projekte sollen deshalb zwei Kriterien erfüllen: ihre persönliche Leidenschaft für die Sache und den Anklang beim Publikum.

Viel Zeit zum Feiern blieb Anna-Carina nach ihrem Sieg bei "Let's Dance" nicht. Bereits am Morgen nach dem großen Finale saß sie im Zug Richtung Berlin, wo mit ihrem Auftritt beim "Schlager-Olymp" der nächste berufliche Termin anstand – trotz durchtanzter Finalnacht samt anschließender Aftershowparty in den Knochen. Hinzu kam, dass sie den Sieg emotional erst noch verarbeiten musste. An Trubel und Reisetätigkeit ist die Sängerin allerdings von klein auf gewöhnt: Ihre Familie führte ein Puppentheater und war dadurch fast permanent unterwegs, sodass Anna-Carina eigenen Angaben zufolge die ersten 25 Jahre ihres Lebens in einem Wohnwagen verbrachte. Diese außergewöhnliche Kindheit legte den Grundstein für ihre spätere Karriere auf der Bühne.

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Instagram / anna.carina.woitschack Anna-Carina Woitschack, Sängerin

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RTL / Stefan Gregorowius Anna-Carina Woitschack und Evgeny Vinokurov im "Let's Dance"-Finale 2026

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Imago Sängerin Anna-Carina Woitschack im Düsseldorfer Schlagercafé, November 2025