Ryan Goslings Rauswurf war laut Saoirse Ronan berechtigt

Kurz vor Beginn der Dreharbeiten für Peter Jacksons (64) Drama "In meinem Himmel" aus dem Jahr 2009 kam es zu einer unerwarteten Umbesetzung: Ryan Gosling (45) musste das Projekt verlassen, während Mark Wahlberg (55) seine Rolle letzten Endes übernahm. Saoirse Ronan (32), die damals die 14-jährige Susie Salmon verkörperte, hält diesen Schritt rückblickend für verständlich, wie sie jetzt im Podcast "Happy Sad Confused" schilderte. Mit Ryan hatte die Schauspielerin bereits erste Vorbereitungen für den Film absolviert – entsprechend geknickt sei sie gewesen, als die Entscheidung fiel, dass ihr ursprünglich vorgesehener Filmvater nicht mehr dabei sein würde. Auslöser für die Trennung waren unterschiedliche Vorstellungen davon, wie Susies trauernder Vater verkörpert werden sollte. Und das, obwohl Ryan sich intensiv auf die Rolle vorbereitete.

Für die Figur hatte der Schauspieler rund 27 Kilogramm zugenommen – in seiner Version war der Familienvater kräftiger. Allerdings sollen die beiden während der Vorproduktion kaum miteinander gesprochen haben. Dem Regisseur wurde das Ausmaß der Verwandlung offenbar erst bewusst, als Ryan zum Dreh erschien. Weder mit der Gewichtszunahme noch mit seiner Interpretation der Figur war der Regisseur einverstanden. "Aber ich denke, die Gründe, warum sie sich getrennt haben, waren absolut begründet, und ich habe jetzt mit beiden gesprochen, und so was passiert", erzählte Saoirse im Podcast. Und weiter: "Es ist nicht unbedingt etwas Persönliches. Es ist so, dass man manchmal einfach nicht auf derselben Seite steht." Letzten Endes sprang Schauspielkollege Mark Wahlberg ein – er war damals bereits mehrfacher Vater und brachte persönliche Erfahrung mit, die der 26-jährige Ryan noch nicht hatte.

Doch auch wenn es bei diesem Projekt nicht geklappt hat, standen die beiden doch noch gemeinsam für eine Produktion vor beziehungsweise hinter der Kamera: Ryan besetzte die Irin für sein Regiedebüt "Lost River". Auch mit Peter hat die Schauspielerin nach eigener Aussage inzwischen über die damalige Trennung gesprochen. Ihr Fazit: Kreative Differenzen gehören zum Geschäft dazu und sind nicht zwangsläufig persönlich gemeint. "In meinem Himmel" basiert auf dem gleichnamigen Roman von Alice Sebold. Im Mittelpunkt steht Susie, die ermordet wird und aus einer Zwischenwelt heraus beobachtet, wie ihre Familie mit ihrem Tod umgeht. Kürzlich sorgte Ryan schon mit einer ganz anderen Filmgeschichte für Gesprächsstoff. In einem Werbeclip für seinen neuen Film "Der Astronaut – Project Hail Mary" ließ er eine Szene wieder aufleben, die ihn seit Jahren nicht losließ.

Anzeige Anzeige

Getty Images Saoirse Ronan bei den Gotham Awards 2024

Anzeige Anzeige

Getty Images Ryan Gosling bei der Marvel Studios Hall H Präsentation auf der Comic-Con in San Diego, 25. Juli 2026

Anzeige Anzeige

Getty Images Mark Wahlberg bei der Premiere von Amazon MGM Studios' "Balls Up" in Los Angeles, April 2026

Anzeige