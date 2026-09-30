"Pretty Little Liars"-Star Chad Lowes Tochter stirbt mit 13

Es sind schreckliche Nachrichten aus Hollywood: Chad Lowe und seine Ehefrau Kim Painter müssen den Tod ihrer Tochter Fiona verkraften. Der Schauspieler und die Produzentin bestätigten gegenüber Page Six, dass das Mädchen im Alter von nur 13 Jahren gestorben ist. In einem gemeinsamen Statement fand die Familie liebevolle Worte für den Teenager: "Wir sind zutiefst untröstlich über den Verlust unserer geliebten Fiona. Sie war ein liebevolles junges Mädchen, das klug und kreativ war und das es liebte zu tanzen." Weiter heißt es in der Mitteilung: "Ihre Schwestern verehrten sie und ihre Eltern liebten sie innig. Tatsächlich war sie das Licht unseres Lebens." Zugleich richtete das Paar eine klare Bitte an die Öffentlichkeit: Sie wünschen sich in dieser schmerzhaften Zeit Gebete und vor allem Privatsphäre.

Fiona war die mittlere von drei Töchtern. Ihre ältere Schwester Mabel ist 17 Jahre alt, die jüngere Schwester Nixie ist zehn Jahre alt. "Ihr Tod ist für unsere gesamte Familie niederschmetternd", erklärte die Familie. Nähere Angaben zum Ableben der Teenagerin machten die Eltern nicht. Dem Statement fügte die Familie aber einen Hinweis auf professionelle Hilfsangebote hinzu. Öffentlich gewürdigt hatte Chad seine Tochter zuletzt im November 2025, als Fiona ihren 13. Geburtstag feierte. Zu einem Foto schrieb er damals auf Instagram: "Heute feiern wir, dass Fiona nun offiziell ein Teenager ist! Tanz weiter durchs Leben, FiBear! Ich liebe dich soooo sehr!"

Anfang 2025 hatte die Familie einen weiteren schweren Schicksalsschlag hinnehmen müssen. Bei dem Feuer in Pacific Palisades wurde ihr Zuhause in Los Angeles vollständig zerstört. Nachdem Chad mit seinen drei Töchtern die Überreste des Hauses besucht hatte, zeigte er sich tief bewegt von ihrem Zusammenhalt: "Die Art und Weise, wie sie mit dieser ganzen niederschmetternden Erfahrung umgegangen sind, ist einfach bemerkenswert. Ich bin beeindruckt von ihrem Mut und ihrer Widerstandsfähigkeit." Der Pretty Little Liars-Darsteller ergänzte: "Ihnen durch diese schweren Zeiten zu helfen, ist meine einzige Aufgabe. Ihr Vater zu sein, ist die größte Freude und das größte Privileg meines Lebens." Ähnlich hatte sich der jüngere Bruder des Schauspielers Rob Lowe (62) schon im August 2024 im Podcast "Still Here Hollywood" geäußert. Dort betonte er, wie sehr seine drei Mädchen seinen Blick auf die Welt geprägt hätten und bezeichnete es als Privileg, ihr Vater sein zu dürfen.

Bist du selbst depressiv oder hast du Suizid-Gedanken? Dann kontaktiere bitte umgehend die Telefonseelsorge (www.telefonseelsorge.de). Unter der kostenlosen Hotline 0800-1110111 oder 0800-1110222 erhältst du anonym und rund um die Uhr Hilfe von Beratern, die Auswege aus schwierigen Situationen aufzeigen können.

Getty Images Chad Lowe, Kim Painter, Nixie Lowe, Fiona Lowe (mitte) und Mabel Lowe bei der Premiere von "Moon Girl And Devil Dinosaur" in Burbank, 2023

Getty Images Chad Lowe und Kim Lowe mit Fiona Lowe und Mabel Lowe bei der Children Mending Hearts Gala in Malibu, 14. Juni 2015