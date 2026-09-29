Simone Biles enthüllt Diagnose nach jahrelangem Juckreiz

Sportikone Simone Biles (29) hat jahrelang unter quälendem Juckreiz und schuppiger Haut gelitten, bevor sie endlich ihren Beschwerden auf den Grund ging. Gegenüber dem People-Magazine schilderte die Olympiaturnerin nun, dass bei ihr seborrhoische Dermatitis und ein Ekzem festgestellt wurden. Zunächst habe sie die Hautprobleme lediglich für gewöhnliche Schuppen gehalten. Vor allem ihre Kopfhaut machte der Sportlerin jedoch schwer zu schaffen. "Ich hatte Juckreiz und Schuppen. Ich kratzte mich so heftig und benutzte einen Kamm, dass ich blutete", erzählte Simone. Irgendwann sei der Leidensdruck so groß geworden, dass sie sich entschloss, einen Arzt aufzusuchen. "Ich dachte nur: 'Ich kann so nicht leben. Es juckt. Mir geht es elend. Ich fühle mich unwohl. Ich muss jemanden aufsuchen, der mir Linderung verschaffen kann'", erinnerte sie sich an den Moment.

Vor allem während des Trainings für die Olympischen Spiele seien die Symptome besonders präsent gewesen. Angefangen mit der Kopfhaut entdeckte sie später auch betroffene Stellen an ihren Armen. Die Turnerin versuchte erst, die Beschwerden mit frei verkäuflichen Mitteln zu lindern, und verdrängte das Problem zunächst. Ihr strikter Zeitplan aus Training und Reisen sei ein Grund dafür gewesen, dass sie einen Termin beim Hautarzt lange aufschob. Während der Olympischen Spiele schuppte ihre Haut dann allerdings so stark, dass Simone Angst hatte, dass das Publikum etwas von ihren Beschwerden mitbekommen würde. Daraufhin ließ sie sich untersuchen und erhielt ihre Diagnosen. Im Rahmen der Kampagne "Skin to Believe In", für die sie mit Arcutis Biotherapeutics zusammenarbeitet, spricht die Athletin nun offen über ihr Leiden.

Hautärztin Dr. Angela J. Lamb, die ebenfalls beim Interview dabei war, machte deutlich, wie riskant das lange Warten sein kann. "Simones Kopfhaut hätte nicht bluten dürfen. Zum Glück bekam sie dadurch keine Infektionen, aber manchmal kann das zu einer Infektion führen", warnte die Medizinerin. Unbehandelte Hauterkrankungen könnten zudem langfristige Folgen haben. Bei einer nicht ausreichend behandelten seborrhoischen Dermatitis sei laut der Medizinerin sogar Haarausfall möglich. Simone selbst gewährte auch abseits ihrer Hautprobleme Einblicke in gesundheitliche Themen. Im Juli 2026 zeigte die Sportlerin in einem Instagram-Video, was sie in ihrer Birkin-Bag mit sich führt. Dabei verriet sie, vor beziehungsweise während Flügen ein Notfallmedikament gegen Angstzustände dabeizuhaben.

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Getty Images Simone Biles bei den Laureus World Sports Awards 2026 in Madrid

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Getty Images Simone Biles turnt im Finale am Schwebebalken bei den Olympischen Spielen in Tokio 2020 im Jahr 2021

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Instagram / simonebiles Simone Biles im April 2026