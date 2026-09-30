Drew Barrymore enthüllt den schlimmsten Albtraum als Mutter

Was Drew Barrymore (51) als Mutter am meisten Sorgen bereitet, hat sie jetzt in ihrer eigenen Talkshow ausgesprochen. Im Austausch mit Dr. Shefali beschrieb Drew, wie sehr sie der Gedanke umtreibt, dass Kinder heute viel zu früh viel zu viel bekommen. Für sie ist das persönlich: "Ich sehe, dass diese Kinder, sowohl Jungen als auch Mädchen, zu viel zu früh haben, und das erinnert mich wirklich an meinen eigenen persönlichen Absturz, weil man mir als Kind einfach zu viele Privilegien, Freiheiten und Zugangsmöglichkeiten anvertraute, als ich noch zu jung dafür war und nicht wusste, wie ich damit umgehen sollte." Genau deshalb zieht sie bei Olive und Frankie eine klare Linie. Die beiden dürfen vorerst nur in Schultheaterstücken auftreten – weder vor großem Publikum noch vor laufender Kamera. Als frühere Kinderdarstellerin weiß Drew, wovon sie spricht.

Mit ihrer Sorge fühlt sich Drew offenbar allein gelassen. Der gängige Ratschlag von Unternehmen, Eltern sollten Risiken einfach mit ihren Kindern besprechen, genügt ihr nicht. Stattdessen fragte sie in der Sendung: "Das ist mein schlimmster Albtraum. Wie kann ich mich von meinen eigenen Erfahrungen aus der Vergangenheit lösen, damit ich mich kompetenter und präsenter fühlen kann?" Dass Olive und Frankie ebenfalls ins Rampenlicht drängen, ist längst bekannt. Drew schließt eine spätere Karriere vor der Kamera nicht aus, will aber abwarten. Gegenüber People äußerte sie sich zum richtigen Zeitpunkt: "Als Mutter würde ich meine Kinder wirklich gerne unterstützen, wenn sie älter sind. Noch einmal: Welche Zahl ist das? Ich weiß es nicht, aber es ist nicht 13 und wahrscheinlich auch nicht 14. Sie liegt höher, aber dein Kind wird sich auf eine Weise präsentieren, bei der du ihm zuhören, es unterstützen und ihm vertrauen musst", so Drew.

Drews Sorge hat eine Vorgeschichte: Sie selbst kam extrem früh mit dem Showgeschäft in Berührung. Schon mit elf Monaten stand sie für einen Werbespot vor der Kamera, und mit sieben Jahren wurde sie durch "E.T. – Der Außerirdische" weltweit bekannt. Ihre Kindheit war turbulent, später kämpfte sie mit Alkohol- und Drogenproblemen. Die Produzentin betont jedoch, dass nicht die Schauspielerei dafür verantwortlich war. Im Gegenteil, die Arbeit am Set habe ihr Struktur und Halt geschenkt. Was sie heute beunruhigt, ist deshalb vor allem der zu frühe Zugang zu Privilegien und grenzenloser Freiheit – nicht per se eine Laufbahn ihrer Kinder. Olive und Frankie stammen aus Drews Ehe mit Will Kopelman (48). Obwohl das Paar getrennt ist, pflegen beide ein freundschaftliches Coparenting und wollen den Mädchen ein sicheres, verlässliches Umfeld bieten.

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Getty Images Drew Barrymore, Schauspielerin

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Getty Images Will Kopelman und Drew Barrymore im Mai 2012

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Getty Images Drew Barrymore und Steven Spielberg, 1982