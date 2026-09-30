Jason Wahler spricht offen über seinen Weg aus der Sucht

Jason Wahler zeigt mit einem eindringlichen Vorher-Nachher-Vergleich, wie sehr sich sein Leben seit seiner aktiven Suchterkrankung verändert hat. In einem Instagram-Beitrag präsentiert der "Laguna Beach"-Star nach eigenen Worten "zwei sehr unterschiedliche Versionen von mir". Das ältere Foto stammt aus einer Zeit, in der er mitten in seiner Suchterkrankung steckte und mit psychischen Problemen zu kämpfen hatte. Nach außen habe es damals so gewirkt, als besitze er alles – tatsächlich sei er jedoch verloren, unsicher und voller Scham gewesen. Die Leere in seinem Inneren habe der Realitystar mit Aufmerksamkeit, beruflichen Erfolgen, Beziehungen und der Anerkennung anderer zu füllen versucht. Doch nichts davon habe ihm dauerhaft geholfen. Selbst wenn er von Menschen umgeben gewesen sei, habe er sich vollkommen allein gefühlt. Mit dem offenen Rückblick macht Jason deutlich, wie weit sein damaliges Auftreten von seinem tatsächlichen Befinden entfernt war.

Das aktuelle Bild zeige dagegen keinen Mann, der alle Antworten gefunden habe, betont Jason in seinem Beitrag. Vielmehr halte es den Moment fest, in dem sich seine Haltung grundlegend änderte. "Es ist das Bild eines Mannes, der sich endlich ergeben hat", erklärt er auf Instagram. Jason begann demnach, ehrlich mit sich selbst zu sein und andere um Unterstützung zu bitten. Er hörte auf die Ratschläge, die er bekam, und arbeitete konsequent an seiner Genesung. Statt weiter vor seiner Scham davonzulaufen, habe er sich den belastenden Themen gestellt und sie ans Licht geholt. Seine Sucht hatte der ehemalige The Hills-Darsteller bereits in der Vergangenheit öffentlich gemacht. Bereits 2010 war er in der Sendung "Celebrity Rehab with Dr. Drew" zu sehen, in der er sich öffentlich mit seiner Abhängigkeit auseinandersetzte. Acht Jahre später berichtete Jason zudem von einem Rückfall.

Kraft schöpft Jason heute vor allem aus seinem Glauben und aus seiner Familie. An seiner Seite stehen Ehefrau Ashley Slack sowie die gemeinsamen Kinder Delilah Ray, Wyatt Ragle und August Robert. Auf seinem Weg zur Genesung habe Gott ihm gezeigt, dass das Glück, nach dem er so lange gesucht habe, nicht in äußerer Bestätigung zu finden sei. Stattdessen habe Jason einen tieferen Sinn, Leidenschaft, inneren Frieden und Zufriedenheit gefunden. Zudem habe er gelernt, sich selbst anzunehmen. Dass es auch weiterhin schwierige Tage gibt, verschweigt er dabei nicht. Mit seiner persönlichen Geschichte will er anderen Betroffenen zeigen, welche Schritte ihm geholfen haben. Seine Botschaft formuliert er auf Instagram klar: "Sei ehrlich. Bitte um Hilfe. Sei bereit, Anweisungen anzunehmen. Leiste die Arbeit." Sein persönliches Fazit fällt auf Instagram ebenso deutlich aus: "Das Leben, nach dem ich überall gesucht hatte, wartete auf der anderen Seite der Hingabe."

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Getty Images Jason Wahler bei der Race to Erase MS Gala 2024 im Fairmont Century Plaza, Los Angeles

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Instagram / jasonwahler Vorher-Nachher-Vergleich von Jason Wahler

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Getty Images Jason und Ashley Wahler während der MTV Music Awards 2019 in Kalifornien