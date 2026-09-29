Nebenwirkungen: Patrice Aminati gibt "kurzes Lebenszeichen"

Patrice Aminati (31) hat sich jetzt mit einem kurzen Gesundheitsupdate bei ihrer Community gemeldet. In ihrer Instagram-Story zeigt sich die Moderatorin, die seit 2023 gegen schwarzen Hautkrebs kämpft, mit einem großen Pflaster am oberen Brustkorb, knapp unterhalb des Schlüsselbeins. Dazu teilt sie Aufnahmen aus dem Fitnessstudio: Fotos an den Kraftgeräten zeigen, dass Sport trotz aller Strapazen weiterhin zu ihrem Alltag gehört. Viele Worte verliert die Influencerin dabei nicht. "Kurzes Lebenszeichen", schreibt sie zu einem der Bilder. Gleichzeitig richtet sie sich an Menschen, die sich derzeit in einer ähnlichen Situation befinden: "Ich denke an Euch – und an alle, die gerade selbst durch eine Therapie gehen: viel Kraft für Euch."

Neben den Aufnahmen aus dem Fitnessstudio spricht Patrice auch über die Schattenseiten ihrer Behandlung. In ihrer Story ist von einem "Rodeo der Nebenwirkungen" die Rede, dazu zeigt sie einen Hautausschlag an ihrem Kinn. Rückhalt bekommt die Modeunternehmerin derzeit von ihrer Familie. Aktuell lebt sie bei ihren Eltern, wo sich insbesondere ihre Mutter fürsorglich um sie kümmert. In einem Clip ist zu sehen und zu hören, wie diese sich nach den Schmerztabletten erkundigt und ihre Tochter darum bittet, zuvor zumindest ein kleines Stück Milchbrötchen zu essen. Patrice verspricht, die Tabletten zu nehmen, und bedankt sich sichtlich gerührt: "Danke, Schatz." Auch ihr Fazit zu dem liebevollen Moment teilt sie mit ihren Followern: "Tipps von Mama – liebe Mamas, Ihr seid die Besten."

Bei Patrice wurde im Frühjahr 2023 schwarzer Hautkrebs diagnostiziert. Nach eigenen Angaben befindet sich die Erkrankung inzwischen im Endstadium, sie ist Palliativpatientin. Seitdem prägen die Krankheit, die Therapien und die damit verbundenen Nebenwirkungen große Teile ihres Lebens. Immer wieder gewährt die Moderatorin, Influencerin und Unternehmerin Einblicke in ihren Alltag zwischen Behandlungen, Rückschlägen und schönen Momenten. Nach der Trennung von ihrem Ehemann Daniel Aminati (53) lebt Patrice inzwischen gemeinsam mit ihrer vierjährigen Tochter Charly Malika bei ihren Eltern. Dort steht ihr derzeit vor allem ihre Mutter zur Seite – sei es mit Ratschlägen zur Einnahme der Medikamente oder einfach mit einem Milchbrötchen zwischendurch.

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Instagram / patrice.eva Patrice Aminati, September 2026

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Instagram / patrice.eva Patrice Aminati, September 2026

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