Pete Davidson erleidet zwei Gehirnerschütterungen

Pete Davidson (32) hat bei den Dreharbeiten zu einem Indie-Film gleich doppelt Pech gehabt: Innerhalb von weniger als drei Wochen zog sich der Comedian zwei Gehirnerschütterungen zu. Der Schauspieler führte die riskanten Aktionen vor der Kamera selbst aus – mit schmerzhaften Folgen. In der US-Talkshow "Jimmy Kimmel Live!" sprach Pete nun offen über die Verletzungen. "Ich erlitt innerhalb von drei Wochen zwei Gehirnerschütterungen. Überhaupt nicht gut", fasste der ehemalige Saturday Night Live-Star seinen Zustand zusammen. Auf die Nachfrage, wie es überhaupt so weit kommen konnte, nahm der Comedian die Schuld selbstironisch auf die eigene Kappe: "Nun, ich bin ein Idiot und habe versucht, meine Stunts selbst zu machen." Um welchen Film es sich genau handelt, verriet er nicht. Nur so viel: Es war eine unabhängige Produktion – und genau daran lag es letztlich auch, dass er sich selbst in die Gefahrenzone begab.

Denn die Begründung für seinen gefährlichen Einsatz fiel reichlich kurios aus. Das vorgesehene Stuntdouble unterschied sich seiner Meinung nach körperlich zu stark von ihm. "Es war ein Indiefilm. Und Stuntdoubles in Indiefilmen und Stuntdoubles in großen Filmen sehen nicht gleich aus", erzählte er. Sein Double sei zwar großartig gewesen, habe mit einer Körpergröße von etwa 1,98 Metern jedoch sichtbar größer und massiger gewirkt. Deshalb stellte sich Pete offenbar lieber selbst den Actionszenen. Auch den anschließenden Arztbesuch schilderte er mit reichlich Humor. Der Mediziner habe ihm eine Reihe von Begriffen genannt, die er anschließend wiederholen sollte: darunter Begriffe wie Mopp, Spiegel, Decke und Picknick. Pete konnte sich jedoch an keinen davon erinnern. Seine pointierte Zusammenfassung der Untersuchung lautete: "Und er so: 'Ja, du hast einen Hirnschaden.' Das ist ein sehr einfacher Test." So machte der Schauspieler aus der ernsten Diagnose in der Talkshow eine Anekdote.

Eine der beiden Kopfverletzungen war zunächst sogar wochenlang unentdeckt geblieben. Pete litt nach dem betreffenden Unfall unter anhaltender Übelkeit, Erbrechen und einer starken Empfindlichkeit gegenüber Licht. Dass diese Beschwerden auf eine Kopfverletzung hindeuteten, erkannte er anfangs allerdings nicht. Erst rund drei Wochen nach dem Unfall bekam er die entsprechende Diagnose. Wegen der Beschwerden war er anschließend auf eine Sonnenbrille angewiesen und musste grelles Licht so gut es ging meiden. Bereits vor seinem Auftritt bei Jimmy Kimmel hatte Pete öffentlich über die gesundheitlichen Folgen gesprochen. Bei einer gemeinsamen Stand-up-Show mit seinem früheren "Saturday Night Live"-Kollegen Colin Jost (44) erklärte er dem Publikum, weshalb er mit dunkler Brille auf der Bühne stand. Er teilte den Zuschauern mit, dass ihm wegen der Verletzung beinahe übel werde und die Sonnenbrille auf der Bühne rein medizinische Gründe habe.

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Getty Images Pete Davidson bei den Netflix Upfronts 2026 in New York

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Getty Images Pete Davidson, Comedian

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Getty Images Pete Davidson bei den Daily Front Row Fashion Media Awards im Rainbow Room, präsentiert von Redken, 12. September 2025