Jesse Williams & Alejandra verkünden die Geburt ihres Sohnes

Bei Jesse Williams (45) und Alejandra Onieva soll es Nachwuchs gegeben haben: Wie People berichtet, habe die 34-jährige Schauspielerin ein Baby zur Welt gebracht. Für den Grey's Anatomy-Star wäre es bereits das dritte Kind. Den wohl deutlichsten Hinweis lieferte Jesse am 28. September selbst auf Instagram. In einem Video öffnet er einen Kühlschrank, in dem mehrere Fläschchen stehen, und nimmt eine Babyflasche heraus. Im Hintergrund unterhalten sich Alejandra und weitere Anwesende derweil auf Spanisch über die Zubereitung einer Tortilla. Der Schauspieler kommentiert das mit einem Augenzwinkern und richtet seine Worte an seinen offenbar neugeborenen Nachwuchs: "Englisch! Englisch, alles klar, ich will, dass mein Sohn Englisch spricht. Schlimm genug, dass er Hector heißt", sagt der Schauspieler in dem Clip. Damit bezeichnet Jesse das Baby ausdrücklich als seinen Sohn. Eine offizielle Bestätigung der Geburt haben er und Alejandra bislang jedoch nicht veröffentlicht. Auch gesicherte Angaben zum Namen des Jungen liegen noch nicht vor.

Der Spruch des Schauspielers ist dabei kein Zufall: Er spielt nahezu wortgetreu auf Spike Lees (69) Film "Do the Right Thing" aus dem Jahr 1989 an. Um die Referenz deutlich zu machen, fügte er seinem Instagram-Karussell zusätzlich einen Ausschnitt der betreffenden Szene hinzu. Auch das Essen, über das im Hintergrund gesprochen wurde, bekam einen eigenen Platz in dem Beitrag: Auf einem weiteren Foto war die spanische Tortilla aus Kartoffeln und Zwiebeln zu sehen. Alejandra hielt sich mit Einblicken in den vermeintlichen neuen Familienalltag bisher dagegen zurück. In ihrer Instagram-Story veröffentlichte sie lediglich ein kurzes Video, in dem sie mit den Füßen des Babys spielt, das auf ihrem Bauch liegt. Das Gesicht des Kindes blieb verborgen. Schon im Mai hatte die aus Spanien stammende Schauspielerin ihre Schwangerschaft mit einer dezenten Bilderreihe öffentlich gemacht beziehungsweise angedeutet. Weitere Details behielt das Paar weitgehend für sich.

Kennengelernt hatten sich Jesse und die aus Madrid stammende Alejandra bei den Dreharbeiten zur Prime-Video-Serie "Hotel Costiera" in Italien, die 2025 veröffentlicht wurde. Kurz vor der Premiere im September 2025 wurden die beiden in Mailand händchenhaltend und küssend gesehen. Vater war Jesse zu diesem Zeitpunkt bereits: Aus seiner früheren Ehe mit Aryn Drake-Lee (44) hat er Tochter Sadie und Sohn Maceo. Das ehemalige Paar trennte sich 2017. Selbst während der Dreharbeiten in Italien versuchte der Serienstar, den engen Kontakt zu seinen Kindern aufrechtzuerhalten. "Ich bin um 3 Uhr morgens aufgestanden, um die Kinder anzurufen. Ich war ihnen neun Stunden voraus, deshalb war Schlaf wirklich schwierig", berichtete er gegenüber People. Wie bewusst Jesse seine Rolle als Vater angeht, hatte er 2023 zudem gegenüber Parade erklärt: "Man versucht, das Gute auszubauen und Dinge zu reduzieren, die einem Angst gemacht oder einen negativ beeinflusst haben, und seine Kinder zu beschützen, ohne sie unvorbereitet auf die Realitäten ihres Lebens zu lassen."

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Imago Jesse Williams und Alejandra Onieva frisch verliebt in Mailand

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Instagram / alex_onieva Babyfüße liegen auf Alejandra Onievas Bauch

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Getty Images Jesse Williams, Schauspieler

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