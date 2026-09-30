"Verity": Dakota Johnson schwärmt von Co-Star Anne Hathaway

Dakota Johnson (36) und Anne Hathaway (43) stehen für den Psychothriller "Verity" zum ersten Mal zusammen vor der Kamera – und anscheinend hat es zwischen den beiden direkt gefunkt. Im Interview mit Pinkvilla kommt Dakota aus dem Schwärmen über ihre Kollegin kaum heraus. "Ich war schon immer ein großer Fan von ihr und habe die Zusammenarbeit mit ihr sehr geliebt", schilderte die Darstellerin. Ihre Dynamik hat onscreen jedoch einen ganz anderen Charakter: Im Film selbst wechseln ihre Figuren kaum ein Wort miteinander. Hinter den Kulissen tauschten sie sich aber stetig aus. "Wir haben zwischen den Aufnahmen so viel gelacht und gealbert und tiefgründige Gespräche über das Leben geführt", erzählte Dakota. Die düstere Stimmung der Geschichte hat die Stimmung am Set daher keineswegs negativ beeinflusst.

Für einen merkwürdigen Moment sorgte Anne höchstpersönlich. "Oder wir aßen Hotdogs – sie ließ eines Tages einen Hotdogwagen ans Set bringen, das war großartig", erzählte Dakota im Gespräch. Lob gibt es für die "Der Teufel trägt Prada"-Darstellerin nicht nur vor der Kamera: Anne ist bei dem Projekt auch als Produzentin beteiligt. "Sie ist eine unglaubliche Produzentin und immer bereit, dafür zu sorgen, dass wir die bestmögliche Version einer Szene hinbekommen", betonte Dakota. In der Verfilmung von Colleen Hoovers (46) Bestseller übernimmt sie die Rolle der erfolglosen Autorin Lowen Ashleigh. Diese soll auf dem abgelegenen Anwesen der Crawfords als Ghostwriterin für die gefeierte Schriftstellerin Verity Crawford, verkörpert von Anne, einspringen. Auf dem Anwesen entdeckt Lowen jedoch verstörende autobiografische Aufzeichnungen und gerät in beunruhigende Enthüllungen rund um Veritys Ehemann Jeremy, den Josh Hartnett (48) verkörpert. Regie führte Michael Showalter.

Wie sehr Dakota ihre Kollegin ins Herz geschlossen hat, wurde auch bei einem gemeinsamen Pressetermin mit Anne und Josh deutlich. Dort sollte sie beantworten, welcher ihrer Costars der bessere Kusspartner sei. Ihre Wahl fiel dabei ganz klar auf Anne – sie würde diese sogar für den Rest ihres Lebens jeden Tag küssen, schilderte sie. Anne zeigte sich von dem spontanen Liebesbekenntnis sichtlich geschmeichelt. Die gute Laune beim Pressetermin passt zu Dakotas Erzählungen vom Dreh. In Deutschland kommt "Verity" am 1. Oktober 2026 in die Kinos. Da es sich um eine Produktion von Amazon MGM Studios handelt, wird der Film nach der Kinoauswertung womöglich zuerst bei Prime Video erscheinen. Wann genau, ist jedoch noch unklar.

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Getty Images Anne Hathaway beim Moncler Fifth Avenue Flagship Opening in New York City am 10. September 2026

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Imago Dakota Johnson als Lowen Ashleigh in "Verity", 2026

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Imago Josh Hartnett und Dakota Johnson bei der UK-Sondervorführung von "Verity" im Curzon Mayfair in London, 24. September 2026