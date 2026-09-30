Meghans Ex-Agent äußert sich offen über ihre Karrierechancen

Herzogin Meghans (45) ehemaliger Agent Ari Emanuel verpasst ihr öffentlich einen Seitenhieb. Der Vorsitzende der Hollywoodagentur William Morris Endeavor (kurz WME) ließ in einem Interview mit The Sunday Times keinen Zweifel daran, wie erleichtert er über die Beendigung der Zusammenarbeit ist. Die berufliche Perspektive der zweifachen Mutter in Hollywood ordnet er für sich wie folgt ein: "Das Großartige ist: Ich muss darüber nicht mehr nachdenken." Damit äußert sich der Agent erstmals deutlich zu der Trennung, die bereits 2025 bestätigt wurde. Die Aussage fällt in eine Phase, in der die Frau von Prinz Harry (42) gleich mehrere berufliche Rückschläge einstecken musste. Dass Ari das Kapitel Meghan offenbar endgültig abgehakt hat, dürfte die Diskussionen um ihre Karriere in der Unterhaltungsbranche weiter anheizen.

Meghan hatte die Agentur im April 2023 engagiert. Neben Ari zählten auch Brad Slater und Jill Smoller, die langjährige Agentin von Serena Williams (45), zum Team. WME sollte die kommerziellen und kreativen Pläne der Herzogin von Sussex vorantreiben – von Film- und Fernsehprojekten über große Unternehmenspartnerschaften bis hin zur Vertretung der gemeinsam mit Harry gegründeten Archewell-Unternehmensstruktur mit Stiftung und Medienproduktion. Laut Page Six lief die Zusammenarbeit aber schnell holperig: Seit Januar 2024 soll die Herzogin ihren Agenten nicht mehr persönlich getroffen haben und stattdessen überwiegend mit anderen Angestellten kommuniziert haben. Nach den Feiertagen 2023 habe sie kurzfristig ein Strategiemeeting eingefordert und dabei Präsentationen sowie konkrete Pläne erwartet. Daraus sei ein heftiger Streit entstanden. Eine Branchenquelle behauptete gegenüber dem Portal: "Ari hatte genug von ihr." Im Februar 2025 hieß es in Berichten, WME habe Meghan als zu fordernd empfunden – die Agentur wies das damals zurück.

Auch bei Netflix lief zuletzt nicht alles planmäßig. Der Streamingdienst setzte Meghans Lifestyle- und Kochshow "With Love, Meghan" im Januar 2026 nach nur zwei Staffeln und einem Weihnachtsspecial ab. Zwei Monate später beendete der Konzern dem Bericht zufolge auch seine Investition in ihre Lifestyle-Marke As Ever und schickte Paletten mit unverkauften Tees, Fruchtaufstrichen, Honig und Wein zurück, wie Quotenmeter berichtet. Variety berichtete zudem von anhaltenden Kommunikationsproblemen. Insider behaupteten, Meghan habe Onlinemeetings mitunter vorzeitig verlassen, wenn sie sich in kreativen Gesprächen durch Äußerungen angegriffen fühlte. Ein öffentliches Thema bleibt ihre Marke As Ever aber weiterhin: Im August präsentierte die Herzogin auf Instagram einen neuen Brombeeraufstrich. Vor allem das Werbefoto, eine Nahaufnahme der dunklen, stückigen Marmelade, spaltete die Onlinecommunity und zog viel Spott nach sich.

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Getty Images Herzogin Meghan im Mai 2026 in Genf

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Instagram / _heartmom_ Herzogin Meghan und Kelly McKee Zajfen und ihr Mann

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Michael Loccisano/Getty Images for DirecTV Serena Williams und Herzogin Meghan